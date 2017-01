Johnson & Johnson acquisisce Actelion per 30 miliardi di dollari

Johnson & Johnson, società specializzata in prodotti per la cura personale, la farmaceutica e le apparecchiature mediche, acquisterà la svizzera Actelion (specializzata in farmaceutica e biotecnologie) per 30 miliardi di dollari. Gli azionisti Actelion riceveranno 280 dollari per azione in contanti. L’annuncio è stato dato stamattina. L’operazione farà aumentare i ricavi e porterà valore a entrambe le società, secondo il management.

Con l’acquisizione, J&J, già ora il più grande produttore al mondo di prodotti per l’assistenza sanitaria, infligge un duro colpo alla francese Sanofi: anch’essa, in precedenza, aveva cercato di acquisire Actelion.

280 dollari per azione

L’operazione inizierà con un’offerta per l’acquisto da parte di J&J di azioni Actelion al prezzo di 280 dollari l’uno. Il prezzo, equivalente a 280,08 franchi svizzeri, è del 23% superiore al livello di chiusura di mercoledì del titolo Actelion alla Borsa di Zurigo. Le operazioni di ricerca e sviluppo di Actelion saranno scorporate con la creazione di una nuova società quotata in Borsa, di cui J&J avrà una quota del 16 per cento.

L’accordo è stato raggiunto dopo diverse settimane di discussioni che si interruppero il 13 dicembre, per poi reiniziare circa una settimana dopo. Actelion produce tra gli altri i farmaci Tracleer, Opsumit e Uptravi, specializzati nel trattamento dell’ipertensione arteriosa.

Il Sole24ORE