Gioco del lotto: dopo un ritardo di 257 concorsi e’ uscito il 53 sulla ruota nazionale mentre il 21 su bari e’ il nuovo leader con 124 ritardi

Roma, 25 gennaio 2017 – Sulla ruota Nazionale dopo un ritardo di ben 257 concorsi è stato finalmente estratto il 53 che non si vedeva su questa Ruota da giugno del 2015. E’ il massimo ritardatario della storia del Gioco del Lotto e ora cede lo scettro del leader dei centenari al 21 su Bari (a 124 ritardi), seguito dal 55 – sempre sulla ruota pugliese – con 118 ritardi. Sul podio anche il 5 sulla Ruota di Roma che raggiunge le 109 assenze. A seguire nella classifica troviamo il 66 della Ruota di Napoli a quota 93 assenze e il 3 sempre della ruota di Napoli con 89 concorsi di ritardo. Gli ultimi concorsi hanno avuto il 53 sulla Ruota Nazionale presente in una giocata su 4 al gioco del Lotto. Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione di martedì 24 gennaio 2017 sono state infatti distribuite vincite per quasi 39 milioni di euro su tutto il territorio nazionale di cui quasi il 90% proprio sulla Ruota Nazionale.

