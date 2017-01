Al via il TANA delle TIGRI targato Lottomatica

Appuntamento al Casinò Perla di Nova Gorica per il torneo che riunirà il gotha del Poker. Per l’occasione Lottomatica mette in palio 6 pacchetti garantiti a settimana a partire da sabato 21 gennaio fino a marzo.

La poker room di Lottomatica non smette di stupire tutti gli appassionati e annuncia proprio all’inizio del 2017 il ritorno al live. La prossima edizione del TANA delle TIGRI che si terrà a Nova Gorica in Slovenija presso la poker room del Perla Hit Casinò dal 24 al 26 Marzo 2017 si avvarrà della collaborazione della poker room di Lottomatica.

Si tratta di una novità importante per tutto il mondo del poker live ed online; il ritorno al live di Lottomatica è un segnale di ottimismo importante e lo fa scegliendo l’evento del TANA delle TIGRI. Non solo, i giocatori che siederanno al tavolo verde potranno affrontare uno dei più grandi giocatori al mondo di poker sportivo Max Pescatori, vincitore di ben 4 braccialetti alle WSOP, che onorerà della sua presenza il torneo del Tana.

Il TANA è uno storico Evento di poker nato nel 2009, in questa edizione il Main Event avrà un costo di 250€ con possibilità massima di un re-entry, si gioca un solo day1 il cui cap è previsto a 250 players.

Non esiste un montepremi garantito, il motto è “Smile Guaranteed” allo scopo anche di riportare il gioco nella forma più “sportiva” possibile, si gioca ovviamente per vincere ma l’assenza di montepremi stratosferici renderà il torneo sicuramente più piacevole senza il peso del tanto denaro in premio. E’ comunque previsto un primo premio intorno ai 15.000€. Questa filosofia sembra essere stata gradita dai giocatori, ad oggi oltre 150 players hanno già pagato il buyin per garantirsi un seat al Main Event!

Tutti i giocatori online hanno la possibilità di partecipare al TANA delle TIGRI qualificandosi su Lottomatica.it che mette in palio 6 pacchetti garantiti a settimana a partire da sabato 21 gennaio e fino ad inizio marzo.

Ogni pacchetto ha un valore di 400€ che comprende 250€ di buyin del main event e 150€ che verranno accreditate sul conto gioco allo scopo di contribuire alle spese di viaggio e/o alloggio.

LOTTOMATICA, il TANA delle TIGRI, la CDSEVENTS, HIT CASINO, un connubio perfetto per l’appuntamento da non perdere al PERLA dal 24 al 26 Marzo.