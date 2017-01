C’è una nuova funzione per i download su Netflix

Da oggi si possono scaricare film e serie tv anche su una scheda SD, ma vale solo per gli utenti Android e con alcune restrizioni

Netflix, la piattaforma per guardare in streaming film e serie tv, ha annunciato di aver introdotto una nuova opzione per chi vuole scaricare i contenuti. Già da alcuni mesi Netflix permette ai suoi iscritti di salvare sulla sua app per smartphone e tablet i contenuti da guardare quando non si ha a disposizione una connessione internet (e senza limiti o tetti sui gigabyte da consumare). Gli utenti Android da oggi possono effettuare il download anche su una scheda SD esterna, risparmiando così spazio sulla memoria interna di smartphone e tablet.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app di Netflix, quando si vuole scaricare un film o una serie tv viene chiesto se li si vuole salvare sulla memoria interna del dispositivo o in una scheda SD. Ci sono però delle restrizioni: i file scaricati hanno un formato .nfv, che non permette di riprodurli su dispositivi diversi da quelli usati per salvarli. I file possono essere scaricati su più di una scheda SD ma ci sono dei limiti al numero di download contemporanei che si possono effettuare, e al tempo che quei contenuti possono rimanere a disposizione degli utenti.

