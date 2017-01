Rischi politici Ue, timori Fitch su Pil

Allarme per Roma su boom populismo e partiti euroscettici

Allarme di Fitch sui rischi politici in Europa, in grado di innescare uno “shock finanziario” che colpirebbe duramente la crescita, mandando l’Italia in stallo.

“L’impatto è simile a precedenti simulazioni di shock finanziari durante il picco della crisi dell’Eurozona del 2012″, scrive l’agenzia di rating in una nota, sottolineando che nello scenario peggiore ci sarebbe “una crescita del Pil nel 2017 al di sotto dell’1% in tutti i membri maggiori (dell’Eurozona, ndr) e una crescita che andrebbe in stallo (0%) in Italia”.

ANSA