Chessidice in viale dell’Editoria

Yahoo: Sec indaga sui due maxi-cyberattacchi al colosso Usa. La Sec, la Consob Usa, sta indagando sui due cyberattacchi al colosso Usa Yahoo, considerati gli atti di pirataggio informatico più grandi della storia contro un’unica azienda. Secondo le autorità di controllo Usa, Yahoo avrebbe dovuto informare subito i suoi clienti e gli investitori sugli attacchi degli hacker. La Sec ha aperto un’inchiesta e nel dicembre scorso ha chiesto all’azienda Usa tutta la documentazione sui due eventi per capire come ha proceduto a divulgare le notizie sui furti e sui rischi che comportavano. Un primo furto è avvenuto nel 2014 su mezzo milione di account ed è stato divulgato soltanto nel settembre del 2016. Secondo la Sec Yahoo non avrebbe spiegato perché ha impiegato due anni a rendere noto il furto. A metà dicembre Yahoo ha scoperto un altro attacco, verificatosi ad agosto del 2013 che avrebbe riguardato un totale di oltre 1 miliardo di utenti dei loro servizi. Complessivamente gli account violati sarebbero dunque oltre un miliardo e mezzo.

Libri, gli smartphone non hanno ridotto i lettori cartacei. Il libro cartaceo non è finito. Lo rileva un sondaggio Gallup, secondo cui nel 2016 i lettori di libri negli Stati Uniti sono rimasti allo stesso livello del 2002, prima che gli smartphone e le reti sociali diventassero omnipresenti. Gli americani che hanno letto da uno a dieci libri durante il 2016 sono stati pari al 53% degli adulti tra 18 e 29 anni e al 48% degli over 65. I lettori forti con oltre 11 libri l’anno sono ammontati al 35%. Non basta: un’amplissima maggioranza, il 73% degli intervistati, preferisce il libro stampato rispetto a quello in formato elettronico (19%) e all’audiolibro (6%). Il sondaggio Gallup indica che la quota di chi non ha letto un solo libro l’anno ammonta al 16%: la percentuale è doppia rispetto al primo sondaggio di questo tipo condotto nel 1978, quando i non lettori si attestavano all’8%. Tuttavia, la loro quota era già assestata al 16% nel ’90, quindi risulta stabile da allora. L’indagine osserva che chi presumeva una destituzione dei libri cartacei è stato smentito. «Infatti i dati recenti dell’industria mostrano che le vendite dei libri stampati hanno segnato un incremento. Mentre non è chiaro se gli americani leggano i libri solo parzialmente, o ne leggano di più brevi o di qualità più bassa rispetto a prima, il fatto che leggano tanti libri quanti ne leggevano 15 anni fa può rappresentare una gradita notizia per aspiranti autori e editori», sostiene Gallup. La lettura di libri è «una classica tradizione», rileva il sondaggio, che si è mantenuta anche in un mondo che cambia rapidamente.

Il Giornale, Del Vigo e Zucchetti vicedirettori. Due nuovi vicedirettori per Il Giornale. Si tratta di Francesco Maria Del Vigo e Marco Zucchetti, nominati venerdì scorso nella squadra di vertice del quotidiano guidato da Alessandro Sallusti.

Giardina e la Grande Guerra. Giovedì prossimo alle ore 18, presso la Sala della Vittoria Atlantica del Comando 1ª Regione Aerea in piazza Novelli 1 a Milano, Maurizio Cabona intervisterà Roberto Giardina, giornalista, scrittore e attualmente corrispondente da Berlino di ItaliaOggi, nell’ambito delle commemorazioni del Centenario della Grande Guerra.

Il Circo Massimo di Giannini. A Radio Capital da ieri è in onda Circo Massimo, la nuova rubrica di Massimo Giannini in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 8.05 subito dopo il notiziario. In un minuto e mezzo il giornalista, ex vicedirettore di Repubblica e conduttore di Ballarò su Rai Tre per due stagioni, dice la sua sull’attualità italiana ed estera.

Focus Junior lancia il giornalino scritto dai lettori. Il magazine del gruppo Mondadori diretto da Sarah Pozzoli da questo mese pubblica al suo interno Junior Reporter News, un vero e proprio giornale con una grafica e un formato in stile quotidiano di 4 pagine, realizzato con la collaborazione dei lettori della rivista. I giovanissimi Junior Reporter sono chiamati a scrivere articoli e recensioni su temi come scienza, storia, curiosità sui luoghi dove vivono, viaggi, videogiochi e film, personaggi famosi o esperienze che hanno vissuto. Inoltre potranno mandare racconti, poesie, scioglilingua, disegni e come sempre le loro foto buffe e le copertine. E sempre con il primo numero del 2017, Focus Junior lancia un corso di disegno dedicato ai bambini e ragazzi in 12 lezioni.

Dmax, torna il Rugby col 6 Nazioni. Il più grande Torneo di rugby, che riunisce le 6 nazionali europee più forti (Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Scozia, Irlanda), sarà di nuovo su Dmax a partire da sabato 4 febbraio, con la diretta in chiaro in esclusiva di tutti i 15 match del torneo, che saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma ott di Discovery Dplay.

Vigilanza Rai, domani audizione di Maggioni, Dall’Orto e del cda. Domani alle ore 14 la commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, presso Palazzo San Macuto, svolgerà l’audizione della presidente di viale Mazzini, Monica Maggioni, del direttore generale, Antonio Campo Dall’Orto, e del consiglio di amministrazione della Rai. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.

Italia Oggi