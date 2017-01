Yahoo! nel mirino della Sec, indagine su cyberattacchi

Wsj, inchiesta aperta a dicembre

Yahoo nel mirino della Sec, la Consob americana. Le autorita’ indagano per accertare se i cyber attacchi di cui Yahoo e’ stata vittima sarebbero potuti essere comunicati prima agli investitori. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’indagine ‘stata aperta in dicembre con la Sec che ha chiesto alla societa’ documenti.

Le norme vigenti prevedono che le aziende comunichino eventuali cyber rischi non appena questi possono aver un impatto sugli investitori. L’indagine e’ concentrata sull’attacco informatico del 2014, quando sono stati rubati dati su almeno 50 milioni di utenti. Yahoo non ha ancora spiegato perche’ ci siano voluti due anni per rendere noto l’incidente.

Ansa