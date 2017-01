Il Presidente degli Stati Uniti d’America

L’istituto, l’ufficio, le persone, le personalità, le appartenenze politiche e partitiche. La Storia, insomma. In appendice, il Vice Presidente

di Mauro della Porta Raffo

‘The best Man’

Leggenda vuole che al termine della lunga corsa verso White House il popolo americano sia in grado ogni volta di eleggere ‘The best Man’, l’uomo migliore.

Non importa attraverso quale accidentato percorso.

Non contano i retroscena, i compromessi, le concessioni.

Non hanno peso gli impegni assunti nei confronti dei finanziatori, delle lobby, dei partiti, di chiunque altro.

Quasi gli elettori fossero guidati come (si sostiene) i cardinali in conclave dallo Spirito Santo, il Presidente sarà quello giusto, adatto ad affrontare e superare tutti gli affanni che gli anni a venire proporranno agli USA.

E a ben guardare, in passato, perfino personaggi assolutamente improponibili per le più varie ragioni se la sono almeno cavata, magari per aver saputo scegliere (segno indubbio di una qualche sia pur celata capacità) collaboratori di alto profilo.

Guardando poi al fatto che in non poche occasioni un Presidente non idoneo o superato dagli eventi, passando a miglior vita, ha consentito il subentro di un Vice dimostratosi del tutto capace e adatto viene alla mente una considerazione in merito di Otto von Bismarck-Schoenhausen:

Scrisse il desso: “Esiste una particolare Provvidenza divina che assiste i bambini, i pazzi, gli ubriachi e gl Stati Uniti d’America!”

Aveva ragione.

Precisato che il Padre della Patria e primo eletto George Washington non aveva appartenenza politica alcuna e che risulta essere l’unico Presidente scelto all’unanimità, senza voti contrari né astensioni, dal Collegio formato dai ‘Grandi Elettori’.

Precisato che – come vedremo più avanti – il Presidente americano non viene eletto dai cittadini ma dai ‘Grandi Elettori’ (si tratta di una elezione ‘di secondo grado’) che compongono il Collegio Elettorale, un organo costituzionale a ciò delegato.

Alcune, non poche e fondamentali, annotazioni

L’Entrata in carica e il giuramento

Quanto all’entrata in carica – con l’eccezione della prima di Washington che ebbe luogo il 30 aprile 1789 e delle successioni da parte del Vice Presidente, mortis causa o a seguito di dimissioni – fino alle elezioni del 1932 comprese, era fissata al 4 di marzo dell’anno seguente quello elettorale (e il Presidente uscente decadeva il giorno prima, il 3, a mezzanotte).

Dalla tornata del 1936 è invece anticipata al mezzogiorno del 20 gennaio sempre dell’anno seguente quello elettorale.

Nella circostanza, il Presidente eletto giura (o, volendo ma non è mai accaduto, dà la propria parola) sulla Bibbia nelle mani del Presidente della Corte Suprema e tiene il Discorso di Insediamento.

Altrimenti avviene, ovviamente, nei casi di successione mortis causa.

A tale ultimo riguardo, ricordiamo il giuramento, poi ripetuto perché considerato non valido, di Calvin Coolidge, di notte, nelle mani del padre, che era giudice, con la madre che reggeva un lume.

E ancora, quello di Lyndon Johnson in aereo mentre rientrava a Washington con la bara contenente il predecessore ucciso a Dallas.

E, infine, quello di Barack Obama del 20 gennaio 2009, che essendosi sbagliato nel pronunciarlo, dovette replicarlo a porte chiuse.

E’ buon uso che alle cerimonie di cui si parla participi il Presidente uscente, se del caso (non, ovviamente, a quelle per un secondo mandato del medesimo Capo dello Stato).

Nel tempo, ciò non è accaduto in quattro occasioni: John Adams non intervenne alla inaugurazione di Thomas Jefferson, John Quincy Adams a quella di Andrew Jackson, Andrew Johnson disertò quella di Ulysses Grant, Richard Nixon era assente, perché già partito da Washington, a quella di Gerald Ford.

Quanti sono stati i Presidenti

I Presidenti sono quarantacinque; le persone che hanno governato quarantaquattro.

Questo perché Grover Cleveland, eletto due volte non consecutivamente, è conteggiato sia come ventiduesimo che come ventiquattresimo Capo dello Stato USA.

Difficile per un repubblicano defenestrare un democratico

Davvero difficile per un repubblicano sconfiggere e defenestrare un Presidente democratico in carica che cerchi un secondo mandato o comunque, da Vice subentrato mortis causa, voglia ottenere una conferma.

Dal 1856 – anno della prima candidatura GOP alla Casa Bianca – sono riusciti nell’intento solo Benjamin Harrison nel 1888 (comunque battuto nella circostanza dal rivale Grover Cleveland quanto al voto popolare e defenestrato dal medesimo quattro anni dopo) e Ronald Reagan nel 1980. Esplora il significato del termine: Nelle altre occasioni i democratici Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Bill Clinton e Barack Obama hanno respinto l’attacco.Nelle altre occasioni i democratici Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson, Bill Clinton e Barack Obama hanno respinto l’attacco.

Trenta i Presidenti che hanno cercato nel tempo un nuovo mandato

Barack Obama, nel 2012, era il trentesimo Presidente degli Stati Uniti d’America che si presentava all’elettorato per chiedere un nuovo mandato.

Nell’impresa, lo avevano preceduto, nell’ordine: George Washington (rieletto), John Adams (sconfitto), Thomas Jefferson (rieletto), James Madison (rieletto), James Monroe (rieletto), John Quincy Adams (sconfitto), Andrew Jackson (rieletto), Martin Van Buren (sconfitto), Abraham Lincoln (rieletto), Ulysses Grant (rieletto), Grover Cleveland (sconfitto nel 1884 e poi rieletto nel 1892, l’unico a riconquistare White House dopo averla persa e quindi quattro anni dopo), Benjamin Harrison (sconfitto), William McKinley (rieletto), Theodore Roosevelt (rieletto e primo Vice Presidente subentrato mortis causa che si presenta in proprio all’elettorato dopo avere concluso il mandato del predecessore), William Taft (sconfitto), Woodrow Wilson (rieletto), Calvin Coolidge (rieletto e che da secondo Vice subentrato mortis causa che si presenta percorre il medesimo iter di Theodore Roosevelt), Herbert Hoover (sconfitto), Franklin Delano Roosevelt (rieletto poi in tre occasioni), Harry Truman (rieletto e terzo Vice subentrato mortis causa che si propone in prima persona come Teddy Roosevelt e Calvin Coolidge), Dwhigt Eisenhower (rieletto), Lyndon Johnson (rieletto e quarto Vice subentrato mortis causa confermato personalmente), Richard Nixon (rieletto), Gerald Ford (sconfitto dopo essere subentrato a Nixon a seguito delle sue dimissioni), Jimmy Carter (sconfitto), Ronald Reagan (rieletto), George Herbert Bush (sconfitto), Bill Clinton (rieletto), George Walker Bush (rieletto).

Riepilogando, al 2012 – Donald Trump è troppo ‘fresco’ per rientrare nelle considerazioni statistiche se non parzialmente – compreso e pertanto considerando il quarantaquattresimo inquilino di White House, venti i confermati, nove gli sconfitti, uno rieletto con l’intervallo di un quadriennio.

Ove, peraltro, si guardi ai Presidenti eletti in prima persona, non includendo i Vice subentrati, Obama era in effetti il venticinquesimo a ricandidarsi.

Ebbene, nelle ventiquattro precedenti circostanze, il Presidente in carica ha vinto quindici volte, sedici ove si voglia tener conto (ma non appare corretto) dell’avventura predetta toccata a Cleveland.

I Presidenti deceduti in corso di mandato



I Presidenti morti nel corso del primo mandato sono: William Harrison, Zachary Taylor, James Garfield, Warren Harding, John Kennedy.

Abraham Lincoln all’inizio del secondo.

William McKinley nel corso del secondo.

Franklin Delano Roosevelt all’inizio del quarto.

Harrison, Taylor, Harding e F. D. Roosevelt per cause naturali.

Lincoln, Garfield, McKinley e Kennedy furono assassinati.

Da sottolineare il fatto che il Partito Whig ha visto morire entrambi i Presidenti che era riuscito a fare eleggere: William Harrison e Zachary Taylor, per la precisione.

Dimissioni



Il Presidente costretto alle dimissioni è stato Richard Nixon nell’agosto del 1974 a seguito del cosiddetto ‘Scandalo Watergate’.

Cinquantotto campagne elettorali per la Presidenza

Non trattiamo specificamente in questa sede le campagne elettorali ma va qui ricordato che dal 1788/89 i confronti per arrivare allo scranno presidenziale sono stati cinquantotto in totale e ribadito che i due partiti oggi ancora dominanti (Partito Democratico – detto anche dell’Asino o dell’Asinello – e Partito Repubblicano – denominato altresì dell’Elefante, dell’Elefantino, Gran Old Party da cui l’acronimo GOP) sono in competizione tra loro dalla tornata elettorale del 1856.

Se i mandati presidenziali sono stati finora cinquantasette (il cinquantottesimo è al via), le legislature sono state centoquattordici essendo quella iniziata il 3 gennaio 2016 la centoquindicesima.

Questo perché nel mentre il mandato presidenziale è quadriennale, le elezioni per la Camera dei Rappresentanti – che a tale fine fanno testo – hanno svolgimento ogni due anni, una volta in coincidenza con quelle per White House e un’altra appunto due anni dopo (si tratta delle Mid Term Elections, così denominate perché si tengono a metà del mandato presidenziale).

Visto che ci siamo, ricordiamo che a seguito di un Emendamento del 1913 i Senatori – il cui incarico è per sei anni – vengono eletti dal popolo (in precedenza, dai Parlamenti dei loro Stati) un terzo ogni biennio.

Numeri

Guardando ai numeri più significativi in proposito:

quella datata 2016 è stata la quarantatreesima occasione nella quale si è votato in un solo giorno – si cominciò nel 1848 – “il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre” dell’anno bisestile (nel testo, ci soffermeremo su tale disposizione) mentre in precedenza si andava alle urne in un arco di tempo normalmente di poco più di un mese;

ancora, quello del 2016 è stato il quarantunesimo confronto diretto democratici/repubblicani dato che il primo è, come detto, del 1856;

dal 1828 al 1852, i democratici si confrontavano con altri partiti poi evaporati, non con i repubblicani nati nel 1854;

in totale (si torna agli scontri tra i due partiti), il GOP ha vinto ventiquattro volte e il Partito dell’Asino diciassette.

I partiti un tempo importanti

Parlando di partiti un tempo significativi, è necessario ricordare se non altro quelli che hanno portato, tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, almeno un loro esponente a risiedere nella dimora presidenziale: Partito Federalista, Partito Democratico-Repubblicano, Partito Whig.

I partiti d’un tempo comunque da ricordare

Per la necessaria completezza e per quanto nessuno dei movimenti politici che ora elenchiamo abbia mai vinto una competizione per la Casa Bianca occorre rammentare le presenze del Partito Antimassonico (il primo che usò, subito imitato, la Convention nel 1831 in vista delle elezioni dell’anno dopo), del Free Soil (per il quale, nel 1848, corse l’ex Presidente Van Buren), del Partito Populista (che, fra l’altro, nel 1896 affiancò al candidato dell’Asino Bryan un proprio esponente come possibile Vice), del Partito Socialista (nei primi decenni del Novecento significativamente in lizza), perfino del Partito Comunista (sostenuta da molti intellettuali, guidati da Edmund Wilson, la candidatura, in effetti senza seguito popolare, di William Zebulon Foster nel 1932), del Reform Party (nel 1996, sotto questa bandiera, partecipò alla contesa Ross Perot ottenendo risultati peggiori di quelli raggiunti nel 1992 da indipendente).i raggiunti nel 1992 da indipendente).

Indipendenti, Green Party, Libertarian Party

Ricordati ancora i non pochi indipendenti (come il Perot del 1992 appena citato) o quasi (nel senso che per l’occasione correvano per un partito creato e poi disciolto), quali Teddy Roosevelt (nel 1912, realizzò la migliore prestazione di sempre di un ‘terzo’), Robert La Follette nel 1924, J. Strom Thurmond nel 1948, Henry Wallace ancora nel 1948, George Wallace nel 1968 e John Anderson nel 1980, veniamo velocemente al Green Party e la Libertarian Party, oggi ben presenti e partecipi.

I Verdi presentano da parecchio tempo loro candidati.

Da ricordare fra questi Jill Stein, in corsa onorevolmente nel 2012 e nel 2016, e soprattutto Ralph Nader.

Questi fu ‘accusato’ dai simpatizzanti di Al Gore, l’Asinello in lizza allora, di avergli impedito di vincere in Florida e per conseguenza di averlo fatto perdere (come si ricorderà, nel 2000, il voto della Florida fu determinante).

In effetti, se la maggior parte dei verdi locali nella circostanza, non essendo in gara Nader, avessero votato Gore George Walker Bush avrebbe perso quelle lottatissime elezioni.

E’ questo un ragionamento senza fondamento: dovrebbe infatti forse essere impedito a terzi o quarti di presentarsi per lasciare in corsa solo i democratici e i repubblicani?

Follia.

E’, peraltro, questa stessa l’accusa rivolta al Libertarian Party nella ultima tornata: se Gary Johnson (il suo esponente) non avesse collezionato un notevole numero di suffragi in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, si sostiene, Hillary Clinton avrebbe trionfato.

Quanti i democratici?

Barack Obama è stato il quattordicesimo democratico eletto a partire dal 1828 ma il sedicesimo ad occupare lo scranno presidenziale visto che John Tyler e Andrew Johnson sono stati Presidenti in quanto Vice subentrati ma non hanno mai vinto una elezione;Quanti i democratici?

Barack Obama è stato il quattordicesimo democratico eletto a partire dal 1828 ma il sedicesimo ad occupare lo scranno presidenziale visto che John Tyler e Andrew Johnson sono stati Presidenti in quanto Vice subentrati ma non hanno mai vinto una elezione;

Quanti i repubblicani?

Donald Trump è il diciassettesimo repubblicano vincente – a partire dal 1856 perché, ripetiamo, in precedenza il GOP non esisteva – ma il diciannovesimo inquilino della dimora presidenziale appartenente al Grand Old Party visto che Chester Arthur e Gerald Ford, subentrati in quanto Vice, non hanno mai vinto personalmente una elezione;

Anomalie: Andrew Johnson

Andrew Johnson – Vice di Lincoln nel secondo mandato e a lui subentrato a seguito dell’assassinio del Presidente – è un caso decisamente unico essendo un democratico Vice di un repubblicano: questo perché nel 1864, anno elettorale, la Guerra di Secessione era ancora in corso e il Partito Repubblicano presentò un ticket ‘particolare’ al fine di dimostrare che nel Paese non tutti i democratici (ribadiamo, Andrew Johnson era tale) si dichiaravano secessionisti;

Anomalie: Gerald Ford

Altro caso del tutto particolare quello riguardante Gerald Ford.

E’ l’unico Capo dello Stato USA che non sia stato eletto né come Presidente né come Vice visto che era prima subentrato a Spiro Agnew, Vice di Nixon costretto alle dimissioni, per poi succedere allo stesso Nixon.come Vice visto che era prima subentrato a Spiro Agnew, Vice di Nixon costretto alle dimissioni, per poi succedere allo stesso Nixon.

Quanto tempo hanno ‘regnato’ i due partiti egemoni?

Considerando democratici (a fatica, se si tiene, come giusto, conto che il candidato Presidente – lo abbiamo or ora detto – era repubblicano) i quattro anni appunto amministrati dal citato Andrew Johnson, dal 1856, i repubblicani hanno governato finora (Trump escluso, pur considerando che almeno un altro mandato GOP è sicuro) ottantotto anni e i democratici settantadue.

I Presidenti bocciati al primo tentativo e poi in sella

I presidenti eletti al secondo o al terzo tentativo sono parecchi.

Ecco, in ordine di tempo, i pretendenti alla Casa Bianca in grado di raggiungerla dopo una o più sconfitte:

John Adams, due volte battuto da Washington (1788/89 e 1792), vinse nel 1796;

Thomas Jefferson, sconfitto proprio da John Adams nel 1796, si affermò poi nel 1800;

Andrew Jackson, battuto tra mille polemiche da John Quincy Adams nel 1824 si prese la rivincita nel 1828;

William Harrison, che aveva perso nel 1836 da Van Buren, lo sconfisse nel 1840;

Grover Cleveland, Presidente eletto nel 1884, fu sconfitto nel 1888 da Benjamin Harrison ma tornò in carica a seguito delle elezioni del 1892;

Richard Nixon, battuto nel 1960 da Kennedy, si impose poi nel 1968.

Esplora il significato del termine: I pluricandidati mai vincenti

D’altra parte, assai numerosi sono altresì i candidati più volte ripropostisi e mai in grado di vincere.

I maggiormente significativi sono:

George Clinton (due sconfitte: 1792 e 1808), peraltro arrivato comunque alla Vice Presidenza;

C.C. Pinckney (tre stop: 1800, 1804, 1808) al cui riguardo va precisato che nel citato anno 1800, federalista, aspirava teoricamente al ruolo di Vice, cosa che, non esistendo allora il ticket elettorale, non risultava ufficialmente;

Henry Clay (tre: 1824, 1832, 1844) con tre diverse formazioni politiche: dapprima,

1824, Democratico-Repubblicano, poi, 1832, Nazional-Repubblicano, infine, 1844,

Whig;

William Jennings Bryan (quattro: 1896, 1900 e 1908 nella ‘corsa’ finale e 1904 alla Convention democratica), a proposito del quale va anche segnalato che nel 1896 fu altresì ‘nominato’ dal Partito Populista, allora di una qualche importanza, e che pertanto nella circostanza corse con due differenti candidati alla Vice Presidenza, uno democratico e l’altro appunto populista;

Thomas Dewey (due: 1944 e 1948), l’ultimo candidato – non è più successo – di uno dei due partiti principali che, essendo Governatore in carica (del New York) aveva accanto un altro Governatore in sella, Earl Warren, della California;

Adlai Stevenson (due: 1952 e 1956), nipote del Vice Presidente omonimo del secondo mandato di Grover Cleveland.

I pluricandidati mai vincenti

D’altra parte, assai numerosi sono altresì i candidati più volte ripropostisi e mai in grado di vincere.

I maggiormente significativi sono:

George Clinton (due sconfitte: 1792 e 1808), peraltro arrivato comunque alla Vice Presidenza;

C.C. Pinckney (tre stop: 1800, 1804, 1808) al cui riguardo va precisato che nel citato anno 1800, federalista, aspirava teoricamente al ruolo di Vice, cosa che, non esistendo allora il ticket elettorale, non risultava ufficialmente;

Henry Clay (tre: 1824, 1832, 1844) con tre diverse formazioni politiche: dapprima, 1824, Democratico-Repubblicano, poi, 1832, Nazional-Repubblicano, infine, 1844, Whig;

William Jennings Bryan (quattro: 1896, 1900 e 1908 nella ‘corsa’ finale e 1904 alla Convention democratica), a proposito del quale va anche segnalato che nel 1896 fu altresì ‘nominato’ dal Partito Populista, allora di una qualche importanza, e che pertanto nella circostanza corse con due differenti candidati alla Vice Presidenza, uno democratico e l’altro appunto populista;

Thomas Dewey (due: 1944 e 1948), l’ultimo candidato – non è più successo – di uno dei due partiti principali che, essendo Governatore in carica (del New York) aveva accanto un altro Governatore in sella, Earl Warren, della California;

Adlai Stevenson (due: 1952 e 1956), nipote del Vice Presidente omonimo del secondo mandato di Grover Cleveland.

Il pluricandidato socialista

Un caso a parte è quello del socialista Eugene Debs che perse quattro elezioni: 1904, 1908, 1912 e 1920, ma si trattava di un candidato ‘di bandiera’, senza effettive possibilità di vittoria.

Il più giovane candidato

Il più giovane candidato alla Presidenza è stato nel 1896 il democratico William Jennings Bryan.

Aveva all’epoca solo trentasei anni.

Il più giovane in carica

Il più giovane Presidente in carica è stato il repubblicano Theodore Roosevelt.

Al momento del subentro, 14 settembre 1901, a William McKinley, assassinato, non aveva ancora compiuto quarantatre anni.

Il più giovane eletto

Il più giovane Presidente eletto è stato John Fitzgerald Kennedy.

Quarantatre anni e poco più di cinque mesi l’8 novembre 1960, giorno delle votazioni.Il più giovane eletto

Il più giovane Presidente eletto è stato John Fitzgerald Kennedy.

Quarantatre anni e poco più di cinque mesi l’8 novembre 1960, giorno delle votazioni.

Il più anziano eletto, il più anziano in carica

Il più vecchio Presidente eletto è Donald Trump, settantenne al momento del voto.

Ronald Reagan è il più anziano Presidente rieletto.

Aveva settantatre anni nel 1984.

Primati quanto ai voti del ‘Grandi Elettori’

A parte il Padre della Patria George Washington, eletto dal Collegio Elettorale all’unanimità, il primato in merito ai ‘voti elettorali’ (non a quelli popolari) appartiene a James Monroe che nel 1820, avrebbe a sua volta conquistato tutti i ‘Grandi Elettori’ se, per evitare che qualcuno uguagliasse il primo Capo dello Stato, uno tra di loro non avesse votato John Quincy Adams.

L’esito della votazione fu dunque: James Monroe duecentotrentuno e John Quincy Adams uno.

In tempi a noi molto più vicini, un risultato davvero straordinario fu quello ottenuto da Ronald Reagan nel 1984.

In corsa per il secondo mandato, vinse in tutti gli Stati – non nel Distretto di Columbia – meno uno (il Minnesota e il contendente, Walter Mondale, era appunto del Minnesota) riportando cinquecentoventicinque voti dei ‘Grandi Elettori’ su cinquecentotrentotto.

Primati in termini di ‘voti popolari’

In termine di voti popolari (non va dimenticato che gli elettori sono ovviamente nel tempo aumentati di numero e quindi i primati sono necessariamente recenti), il record appartiene al Barack Obama del 2008.

Tra i repubblicani, colui che ha storicamente preso il maggior numero di suffragi da parte degli elettori comuni è Donald Trump.

Nell’ambito del suo partito, Trump è anche il candidato che ha conquistato il maggior numero di voti nel percorso pre Convention, tra Caucus e Primarie.Primati in termini di ‘voti popolari’

Percentuali di voto

Guardando alla partecipazione popolare al voto – percentualmente agli aventi diritto – i massimi sono stati toccati negli ultimi decenni dell’Ottocento.

Negli ultimi decenni, raramente – l’ultima volta nel 1968 – i votanti hanno superato il sessanta per cento dei maggiorenni.

Le elezioni più contrastate e discusse

Abbiamo trattato di larghe vittorie, ma, naturalmente, non sempre è andata così e vale a tale proposito la pena di dare una non superficiale occhiata almeno a quattro (cinque, se parliamo anche di quella del 2016) tornate particolarmente controverse:

1800. In uso il sistema elettorale precedente l’Emendamento del 1804 che lo istituì, non esisteva il ticket ragione per la quale chi riceveva il maggior numero di voti nel Collegio diventava Presidente mentre il secondo (poteva essere, e in effetti fu dopo le votazioni del 1796, di un altro e concorrente partito) assumeva la Vice Presidenza.

Thomas Jefferson e Aaron Burr, entrambi del Partito Democratico-Repubblicano, ottennero il medesimo numero di suffragi dai ‘Grandi Elettori’.

La decisione fu così demandata alla Camera che arrivò a deliberare in merito solo al trentaseiesimo ballottaggio.

(Va qui detto che Burr fu sconfitto per l’intervento di Alexander Hamilton che infine dirottò su Jefferson i voti determinanti.

Per conseguenza – non solo, ma insomma… – nel 1804, in un duello, il Vice Presidente in carica, tale era a quel momento Burr, uccise il rivale Hamilton).

1824. Quattro i contendenti e tutti del Partito Democratico-Repubblicano a quei tempi dominante ma vicino alla disgregazione proprio per i fatti che andiamo a narrare.

Prevale sia quanto a ‘Grandi Elettori’ che per il voto popolare il generale Andrew Jackson il quale, peraltro, non raggiunge la necessaria maggioranza assoluta nel Collegio restandone abbastanza lontano.

Secondo è il Segretario di Stato di James Monroe John Quincy Adams.

Terzo, il designato dal predetto Monroe William Crawford.

Quarto lo Speaker Henry Clay.

La nomina, nella situazione, è demandata alla Camera dei Rappresentanti che, per disposto legislativo, può scegliere fra i primi tre classificati.

Fuori gioco per motivi di salute Crawford, Clay, escluso in quanto quarto, promuove John Quincy Adams (in cambio, sarà il suo Ministro degli Esteri).

Tuoni e fulmini: Jackson protesta e con i suoi seguaci forma il primo nucleo di quello che sarà il Partito Democratico tuttora in auge.

Adams affronta un quadriennio terribile per l’ostilità contro di lui organizzata.

Quattro anni dopo (momento epocale – dal sottoscritto definito ‘La Seconda Rivoluzione Americana’ la prima essendo ovviamente quella per l’Indipendenza – nel quale avviene, esattamente il 4 marzo 1829, il trapasso tra la vecchia aristocrazia che aveva ideato e fatto nascere gli Stati Uniti e la borghesia emergente), Jackson defenestrerà J. Q. A..

1876. Per arrivare alla proclamazione di Rutherford Hayes, repubblicano, occorrerà il ‘Compromesso del 1877’.

Fatto è che i risultati elettorali relativi ai ‘Grandi Elettori’ della Florida, della South Carolina e della Louisiana erano contestati ed entrambi i partiti in lizza (per i democratici correva Samuel Tilden) li reclamavano.

All’Asinello bastava ottenere un solo suffragio al Collegio per prevalere.

Al GOP occorrevano tutti i delegati in ballo per vincere di un solo voto.

A febbraio del successivo 1877 (ricordiamo che allora si entrava in carica al 4 di marzo), una Commissione nominata dal Congresso e composta da otto repubblicani e sette democratici assegnò tutti i ‘Grandi Elettori’ dei quali si discuteva a Hayes che pertanto entrò alla Casa Bianca.

2000. Incredibilmente, a causare il pastrocchio fu ancora la Florida.

Il democratico Al Gore e il repubblicano George Walker Bush, per prevalere al Collegio Elettorale dopo le votazioni, necessitavano entrambi dei, per questo determinanti, ‘Grandi Elettori’ dello Stato con capitale Tallahassee che per una serie di indistricabili e avversi accadimenti non venivano ufficialmente assegnati.

Conteggi, riconteggi, ricorsi, fino al momento nel quale la Corte Suprema mise termine alle discussioni decidendo in favore di George Walker Bush.

Polemiche successive a non finire.

2016. L’elezione dello scorso anno si distingue almeno per due particolari.

E’ la seconda (dopo quella del 1844 che vide trionfare James Polk) nella quale si afferma un ‘maverick’ – ossia, un candidato del tutto inaspettato e improbabile che in cotal modo viene denominato dato che appunto ‘maverick’ era in altri tempi chiamato il vitello senza marchio e quindi senza padrone.

(E non si vede chi possa dimenticare come e in qual modo – tra sberleffi e lazzi, a dir poco – fu accolto l’annuncio della discesa in campo di Donald Trump e come sia stata derisa e osteggiata tutta la sua vittoriosa cavalcata).

Poi, è quella nella quale lo sconfitto nei decisivi termini dei voti dei ‘Grandi Elettori’ nel Collegio ha ottenuto il maggior margine sul vincitore guardando ai voti popolari: addirittura oltre duemilioni e ottocentomila suffragi in più.

Dello specifico, parliamo in altra parte del testo.

Rileviamo qui che alla fine a Trump sono bastate poche decine di migliaia di voti: quelli che gli hanno permesso di sconfiggere la rivale in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania.

Si parla di un totale di meno di settantamila suffragi che se fossero mancati avrebbero indirizzato ben altrimenti l’esito.

Il voto ai neri e quello alle donne

Il voto ai neri – da un certo punto di vista, incredibilmente – a seguito della Guerra di Secessione, fu concesso molto prima di quello alle donne.

Il XV Emendamento che vieta ogni discriminazione determinata dalla razza, dal colore o dal precedente stato di schiavitù è datato 1870.

Il XIX, che apre al sesso debole è del 1920.

I Presidenti che non avevano mai avuto prima incarichi elettivi

Donald Trump è il quarto Presidente degli Stati Uniti ad essere arrivato alla Presidenza senza avere mai ricoperto in precedenza incarichi elettivi.

Prima di lui, Zachary Taylor, Ulysses Grant e Dwight Eisenhower, tre generali.

Gli altri due militari eletti, Andrew Jackson e William Harrison, erano comunque ex Senatori.

La Presidenza più breve e quella più lunga

Guardando alla durata, la Presidenza più breve è quella dell’appena citato William Harrison, in carica dal 4 marzo al 4 aprile 1841.

Quella più lunga (primato imbattibile, visto l’Emendamento del 1951 che limita a due le elezioni possibili per candidato), quella di Franklin Delano Roosevelt: dal 4 marzo 1933 al 12 aprile 1945.

Le dinastie

Non pochi i candidati allo scranno presidenziale appartenenti alla stessa famiglia.

In ordine di apparizione:

John Adams e John Quincy Adams, padre e figlio entrambi eletti (1796 e 1824, le due date) ed entrambi in carica un solo mandato;

William Harrison e Benjamin Harrison (1840 e 1888, le due elezioni), nonno e nipote;

William Taft e Robert Taft, padre e figlio: il primo Presidente dopo le elezioni del 1908, il secondo respinto nelle primarie GOP tre volte nel 1940, nel 1948 e 1952;

George Herbert Bush, George Walker Bush, Jeb Bush, padre e figli, i primi due eletti (Herbert nel 1988 e dopo un quadriennio defenestrato; Walker per due mandati, 2000 e 2004), il terzo sconfitto nelle primarie GOP del 2016.

I due Roosevelt era parenti ma alla lontana.

Il caso di Bill Clinton e Hillary Rodham Clinton è differente, trattandosi di una coppia di coniugi.

Hillary Rodham Clinton, la prima donna ‘nominata’ da un partito maggiore

Come tutti sanno, Hillary Rodham Clinton è la prima donna che abbia conquistato la nomination in uno dei due partiti maggiori.

Non la prima donna in assoluto a correre per White House: il primato in questo campo spetta a Victoria Woodhull, addirittura nel 1872, molto prima che le signore avessero negli USA diritto di voto.

Quando si è votato la prima volta e perché in precedenza per la Presidenza non si votava

Per quanto possa sembrare strano, nei primi anni e fino alla votazione che si articolò tra il 15 dicembre del 1788 e il 10 gennaio del 1789, la carica di Presidente degli Stati Uniti d’America non esisteva, benché lo Stato Federalista costituito dalle tredici ex colonie cercasse comunque di operare.

E’ che fino a quando, nel 1787, a Philadelphia, non si radunarono quelli che poi saranno chiamati i Padri Costituenti, non vigeva una Costituzione e l’Unione si reggeva sui Patti di Confederazione, che non funzionavano – semplificando e ripetendo quanto detto a proposito dell’assenza della figura del Presidente, mancava il potere esecutivo – la qual cosa portò gli Stati a pensare a una loro modifica.

I delegati che si riunirono, come detto, per tale bisogna, a Philadelphia, lungi dal limitarsi nel loro impegno, decisero invece di vergare e approvare (salvo la successiva ratifica dei singoli Stati) la Costituzione che, con i seguenti, nel corso del tempo, Emendamenti, ancora regola la vita politico istituzionale del Paese (fra l’altro, è la più antica di quelle esistenti e in vigore).

E’ proprio la Carta in questione che prevede la figura del Presidente, la cui prima elezione, dunque, ebbe luogo come sopra indicato.

La residenza del Presidente

Il Presidente degli Stati Uniti d’America risiede nella Capitale Federale USA Washington.

Colà, nella Casa Bianca (White House), al numero 1600 di Pennsylvania Avenue.

La dimora presidenziale – inaugurata sul finire del proprio mandato (17 novembre dell’anno 1800) dal secondo Capo dello Stato John Adams – non fu subito così chiamata.

Per quanto qualcuno usasse tale denominazione già a partire dal 1811, il nome è conseguente alla ricostruzione delle predetta dimora, data alle fiamme tra il 24 e il 25 agosto 1814, sul declinare della Guerra del 1812, dalle truppe britanniche.

Con la futura White House, fu tra l’altro bruciato il Campidoglio, la cui costruzione non era ancora terminata.

Dopo gli attentati dell’11 settembre del 2001, tutti dissero e scrissero che era la prima volta, a far luogo dalla Guerra di Indipendenza, che gli Stati Uniti venivano attaccati sul loro territorio statale.

(Non poteva contare a tale proposito l’aggressione aerea giapponese del 7 dicembre 1941 a Pearl Harbor visto che all’epoca le Isole Hawaii non erano uno Stato USA).

Scrivemmo allora che così non era, dappoiché esisteva il precedente della guerra combattuta sul suolo americano sopra ricordata, nonché in quanto ci si stava dimenticando dell’incursione armata condotta fino in New Mexico da Pancho Villa e dai suoi accoliti nell’occasione della cosiddetta Battaglia di Columbus del 9 marzo 1916.

Potere assoluto?

Si va da un estremo all’altro.

Parlando del Presidente, intendiamo.

Gerald Ford – uno che sapeva bene come stavano (e stanno) le cose avendo esercitato il mestiere, ha detto:

“L’unica decisione che può prendere da solo il Presidente degli Stati Uniti è quando andare al gabinetto”.

Una infinità di persone e praticamente tutti gli osservatori politici sostengono invece che il Capo dello Stato USA sia “l’uomo più potente del mondo” (si favoleggia addirittura, di un ‘potere assoluto’).

La verità?

Entrambe le affermazioni sono esagerate.

Certo che di potere ne ha!

Impossibile negarlo.

Potere che gli deriva dal fatto di esercitare contemporaneamente le funzioni che in altri Stati, come in Italia, attengono separatamente al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio

Esercita, per cominciare, nel suo Paese, il potere esecutivo.

Sceglie i Ministri (Segretari, nel linguaggio politico americano) componenti il suo Gabinetto, salvo approvazione da parte del Senato.

Ha funzioni di rilievo decisamente esteso nel deliberare in campo amministrativo.

E – cosa assai criticabile e al limite della costituzionalità – per quanto non abbia potere legislativo, forzando mano mano il dettato della Carta, attraverso i (troppi) messaggi al Congresso e le molte, discutibili e ambigue, disposizioni ora in vigore, cerca di invadere sempre più il campo che il disposto riserva(va) ai soli parlamentari: il citato potere di proporre norme e legiferare.

Può opporre il veto alle leggi (veto che il Congresso eventualmente supera solo votando a maggioranza dei due terzi la norma dal Presidente non accettata).

È il capo delle Forze Armate.

Ha forte voce in capitolo in tema di politica estera come in quella economica.

Nomina – sia pure dovendo poi sottostare al voto di conferma (o meno) del Senato – Presidente e membri della Corte Suprema nonché i Giudici Federali.

Altrettanto, per quel che riguarda gli Ambasciatori.

Firma i Trattati Internazionali.

È addirittura il capintesta dei boy scouts americani, per dire.

I requisiti richiesti

Tre i requisiti richiesti dalla Costituzione per potersi candidare alla Casa Bianca:

necessita essere cittadini americani dalla nascita;

avere almeno trentacinque anni;

avere risieduto negli Stati Uniti almeno per quattordici anni.

Quanto alla cittadinanza “dalla nascita”, non poche le discussioni.

Premesso che, ovviamente, tale disposizione non valeva per i primi Presidenti, tutti venuti al mondo in date precedenti la nascita della Nazione e ricordato che il primo Capo dello Stato USA ‘realmente americano’ è stato Martin Van Buren (nato il 5 dicembre 1782 e pertanto dopo la Dichiarazione di Indipendenza), sul tema si è in varie circostanze discusso.

Lasciando da parte la questione Barack Obama (molti hanno sostenuto e ancora sostengono che sia nato fuori dal territorio nazionale e sia stato portato nelle Hawaii immediatamente dopo), della necessità che il Presidente sia ‘natural born citizen’ si è discusso per Barry Goldwater, George Wilcken Romney, John McCain e Ted Cruz.

Il primo – candidato GOP contro Lyndon Johnson nel 1964 – era nato in Arizona nel 1909 e il suo Stato era a quella data (entrerà negli USA poco dopo) un Territorio.

Wilcken Romney – padre del futuro invano aspirante alla Casa Bianca Mitt e personalmente in corsa ma sconfitto da Richard Nixon nelle primarie repubblicane del 1968 – era nato in una missione mormone in Messico.

McCain – sconfitto da Obama nel 2008 – è nato nella Panama Canal Zone, a Panama dunque ma nella parte considerata ‘territorio non incorporato’ degli Stati Uniti.

Ted Cruz è nato a Calgary, in Canadà, da madre americana.

I primi tre casi furono superati, mentre quello riguardante Cruz, sconfitto da Donald Trump nelle primarie GOP 2016, è a nostro parere non risolvibile a favore del Senatore del Texas.

Quando si vota

Dopo di che, dato che così non è, va sfatata la leggenda che vuole che il Capo dello Stato USA sia eletto direttamente dal popolo “il primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre” dell’anno bisestile.

Si va alle urne in un solo giorno dalla tornata elettorale datata 1848.

Prima si votava nell’arco di più settimane, sempre novembre incluso – in quanto mese meno impegnativo per gli agricoltori e gli allevatori che costituivano a quei tempi il nerbo della popolazione attiva – dalla seconda elezione del 1792.

Quanto al martedì, non essendo possibile in una società fortemente religiosa votare di domenica, il ‘Giorno del Signore’, e dovendosi lasciare almeno ventiquattro ore – quelle del successivo lunedì – per gli spostamenti dei cittadini verso i seggi all’epoca ovviamente non disponibili ovunque, si scelse il secondo giorno della settimana.

Quanto al “primo martedì dopo il primo lunedì” appunto di novembre, si trattava di evitare che le votazioni avessero luogo il primo di quel mese, altro giorno ricco di significato religioso perché dedicato a Ognissanti.

Se, infatti e come ovviamente accade nel trascorrere degli anni, il primo martedì cade l’1 novembre, non essendoci stato il citato “primo lunedì” precedente, si voterà il giorno 8, che nel caso risulta e risulterà sempre essere “il primo martedì dopo il primo lunedì”.

Va sottolineato che per effetto di tali determinazioni si conoscono – basta guardare il calendario e vedere in ogni anno bisestile futuro quando cade “il primo martedì dopo il primo lunedì” – le date di tutte le elezioni cosiddette (tali, per il vero, come subito vedremo, non sono) presidenziali a venire.

Una elezione ‘di secondo grado’

I Padri Costituenti (Alexander Hamilton eccedeva, visto che si augurava che al Governo accedessero solo i ricchi e le persone per bene) non avevano fiducia alcuna negli elettori, pur selezionati come allora erano, e conseguentemente misero in piedi un sistema particolare che funziona benissimo ancora.

L’elezione è quindi ‘di secondo grado’ perché la scelta del Presidente è demandata al Collegio Elettorale, un organo costituzionale composto dai Grandi Elettori, loro sì eletti dal popolo il predetto primo martedì, eccetera.

Il citato Collegio si riunisce Stato per Stato “il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del mese di dicembre successivo” e nomina il Presidente.

I Grandi Elettori sono votati dai singoli Stati e sono in numero pari a quello totale (Senatori più Rappresentanti) dei Congressisti ai quali ciascuno Stato ha diritto.

Evidentemente, aumentando man mano con le diverse annessioni gli Stati, sono aumentati i ‘Grandi Elettori’ che oggi sono in tutto cinquecentotrentotto.

A tanto si arriva sommando i Senatori – due per Stato e quindi cento – i Rappresentanti che sono quattrocentotrentacinque, suddivisi tra gli Stati proporzionalmente al numero degli abitanti, e i delegati ai quali ha diritto il Distretto di Columbia che a questo fine, secondo l’Emendamento che regola la questione, viene parificato allo Stato che a livello federale ha il minor numero di membri da eleggere al Collegio: oggi, tre.

Per determinare correttamente il totale dei Rappresentanti (e, per conseguenza, dei ‘Grandi Elettori’) ai quali, fermo restando il limite nazionale di quattrocentotrentacinque, ciascuno Stato ha diritto, al termine di ogni decennio e pertanto nell’anno con finale zero – l’ultimo si è tenuto nel 2010 e il prossimo si terrà nel 2020 – si effettua il Censimento.

Tornando al voto nel Collegio Elettorale, l’esito dello stesso, peraltro pubblico, viene trasmesso al Congresso che, riunito a partire da 3 gennaio dell’anno successivo a quello delle votazioni, ufficializzerà il risultato il giorno 6.

Nel caso in cui (è finora accaduto solo nel 1824) nessuno dei candidati per lo scranno di Washington avesse ottenuto la maggioranza assoluta – oggi, duecentosettanta – dei predetti ‘Grandi Elettori’, la nomina del Presidente passerebbe alla Camera dove si voterebbe per Stati, contando tutti gli Stati uno.

Si tratta di un sovvertimento di molto conto visto che normalmente il ‘peso’ degli Stati è differente, dipendendo come detto dagli abitanti di ciascuno (più residenti, più Rappresentanti, più ‘Grandi Elettori’ ragione per la quale, lungi dal contare allo stesso modo, uno, per fare l’esempio classico dove si parli dei due estremi, la California nomina cinquantatre Rappresentanti e cinquantacinque ‘Grandi Elettori’ – dato che contano anche i due Senatori – mentre l’Alaska ne elegge tre: pari ai due Senatori ai quali ha diritto in quanto Stato più l’unico Rappresentante essendo infinitamente inferiore il numero dei suoi residenti).

Va ricordato che i ‘Grandi Elettori’ di molti Stati non sono per legge obbligati a votare in sede di Collegio secondo l’impegno preso e pertanto ad esprimersi a favore del candidato al quale sono collegati.

Capita quindi che qualcuno voti in modo diverso, per esempio per un terzo uomo politico non in lizza.

Le disposizioni in merito sono statuali e se, come appena detto, un certo numero di Stati danno mano libera, altri obbligano ad essere conseguenti salvo pene pecuniarie mentre altri ancora sostituiscono i dissidenti con dei ‘Grandi Elettori’ supplenti.

Vincere pur avendo perso il voto popolare

Impossibile non ricordare, necessario sottolineare più volte, che si può diventare (è occorso finora cinque volte: 1824 – peraltro, una elezione del tutto anomala non paragonabile in toto alle seguenti – 1876, 1888, 2000, 2016) Presidente degli Stati Uniti d’America prendendo meno voti popolari a livello nazionale ma conquistando più ‘Grandi Elettori’.

Prima di scendere in proposito in dettagli, va detto con forza che gli USA sono uno Stato Federale dove i singoli Stati hanno, proprio perché e in quanto Stati, particolare rilievo e in molti casi, tra cui quello relativo alle regole elettorali, larga autonomia.

Guardiamo all’ultima votazione – quella svoltasi l’8 novembre 2016 – per capire.

Hillary Rodham Clinton, nell’occasione, ha collezionato la bellezza di duemilioni e ottocentomila abbondanti suffragi popolari in più di Donald Trump e ha perso!

Nel dettaglio – e ricordando che in ogni singolo Stato (Maine e Nebraska esclusi perché hanno nel tempo differentemente deciso) americano vige per volere dello Stato stesso la regola per la quale i ‘Grandi Elettori’ si assegnano con il sistema ‘Winner take all’ che comporta che chi prende più voti popolari ‘nello Stato’ cattura tutti i delegati ai quali ‘quello Stato’ ha diritto – una prima osservazione: se per ipotesi si togliesse dall’elenco la California, dove Clinton ha vinto con quattro milioni e quattrocentomila voti popolari di margine, Trump, nel complesso degli altri Stati, avrebbe vinto anche in questo campo con un vantaggio di un milione e seicentomila voti.

Fatto è che sapendo bene gli elettori con quale meccanismo si vota, occorre che laddove pensino di non potere avere voce in capitolo, restino a casa.

Tornando alla California che praticamente sempre vota larghissimamente democratico, se si osservano i suffragi nei differenti distretti elettorali nei quali è divisa – i cinquantatre dove vengono eletti i Rappresentanti dello Stato – si nota senza difficoltà che quando c’era la possibilità di eleggere un Rappresentante GOP i repubblicani – certamente, anche esprimendosi per Donald Trump quanto alla Presidenza – sono andati alle urne (in effetti, quattordici su cinquantaquattro di quei seggi sono stati conquistati dal Partito dell’Elefante) mentre non lo hanno fatto nei rimanenti distretti.

Se il voto popolare nazionale avesse peso decisivo, se il sistema fosse diverso, anche i GOP dei distretti nei quali la corsa per la Camera è improponibile parteciperebbero e il risultato a livello federale sarebbe ovviamente diverso.

Del tutto inutile pensare a una modifica delle regole in proposito.

Occorrerebbe, difatti, un apposito Emendamento Costituzionale che non solo dovrebbe essere votato dal Congresso – esistono altre strade, assai più impervie – ma anche ratificato dalla maggioranza qualificata (tre quarti) degli Stati, la maggior parte dei quali non avrebbero interesse alcuno a rinunciare alla loro maggiore prerogativa in termini di elezioni presidenziali.

Quanto alle permanenze in carica

Fino a Franklin Delano Roosevelt nessuno si era candidato più di due volte e pertanto nessuno aveva esercitato più di due mandati.

Questo solo per rispettare le parole di George Washington che, rifiutando una terza investitura, aveva detto che un peso quale quello della Presidenza non poteva essere sopportato da una persona per più di otto anni.

Dopo la quadruplice vittoria di F. D. Roosevelt – fra l’altro, passato a miglior vita all’inizio del quarto quadriennio – il Congresso approvò nel 1951 il XXII Emendamento che vieta una terza elezione (parla di elezione la norma, non di mandati o anni, attenzione).

Il secondo Roosevelt a parte, il Padre della Patria George Washington considerato fuori categoria, non pochi i Presidenti che si sono proposti per un secondo mandato.

Lo hanno ottenuto nell’ordine Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Grover Cleveland (due quadrienni però non consecutivi), William McKinley, Woodrow Wilson, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, George Walker Bush e Barack Obama.

Da sottolineare il fatto che Lincoln, McKinley e Nixon, per diverse ragioni, non portarono a termine il secondo incarico.

John Adams, battuto nel tentativo di restare in carica, apre la lista di quanti hanno invano provato, lista che prosegue con John Quincy Adams (padre e figlio uniti dallo stesso destino quanto alla permanenza nella dimora presidenziale), Martin Van Buren, Benjamin Harrison, William Taft, Herbert Hoover, Jimmy Carter, George Herbert Bush.

Il caso di Gerald Ford è differente: fu sconfitto ma era a White House perché subentrato a Nixon e non in conseguenza di una affermazione elettorale personale.

James Polk, Franklin Pierce, James Buchanan, Rutherford Hayes hanno autonomamente deciso di esercitare un solo mandato.

John Tyler, Andrew Johnson e Chester Arthur, Vice succeduti ai titolari deceduti, non si sono ripresentati.

Millard Fillmore, sostituto di Taylor, non si è candidato nella elezione immediatamente successiva (del 1852) ma, perdendo, nel 1856.

I due esponenti Whig eletti – William Harrison nel 1840 e Zachary Taylor nel 1848 – sono morti in carica e non possiamo pertanto sapere se, alla scadenza del quadriennio, si sarebbero ritirati come voleva il loro partito autore di una proposta di Emendamento che limitava la permanenza a White House a un solo mandato.

Particolari poi i casi relativi a Teddy Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry Truman e Lyndon Johnson i quali, tutti Vice entrati alla Casa Bianca in luogo del Presidente del quale completavano il ticket, tutti rieletti nelle votazioni successive, potendo nuovamente candidarsi, hanno deciso di non farlo.

Il citato Teddy Roosevelt si segnala anche per altri versi: è il primo Vice Presidente arrivato allo scranno presidenziale che al termine del mandato esercitato in sostituzione del titolare defunto si presenta alle elezioni (in precedenza, come visto, i subentrati si ritiravano), fra l’altro vincendole; è l’unico ex Presidente (dal 1901 al 1909) che, trascorsi quattro anni dalla sua prima uscita di scena, torna a correre (nel 1912) e, sconfitto nella Convention del suo partito (il GOP), si presenta autonomamente.

L’operazione non va a buon fine perché, pur sbaragliando il rivale repubblicano (il Presidente Taft) relegato al terzo posto, perde dal democratico (Woodrow Wilson).

La serie delle vittorie repubblicane si era aperta nel 1860 con Lincoln che prevalse in ragione della divisione del campo democratico che si spaccò e presentò due diversi candidati.

La serie stessa (è vero, nel 1884 e nel 1892 aveva vinto l’Asinello Cleveland, ma fu affermazione partiticamente parlando di poco respiro) ebbe termine appunto nel 1912 quando fu il Partito Repubblicano a dividersi.

I cambiamenti ideali e ideologici e geopolitici dettati dal trascorrere del tempo

Nel trascorrere dei decenni, anzi dei secoli, le idee, le ideologie, l’appartenenza politica e partitica dei Presidenti è largamente e continuamente cambiata.

Potrebbe sembrare di no – limitando lo sguardo ai partiti – ove ci si attenga al fatto che a partire dal 1856, quando si confrontarono per la prima volta a questo livello, i due egemoni non sono mutati e che tutti gli eletti, come i ‘seri’ candidati sconfitti (con la sola eccezione di Teddy Roosevelt, peraltro, nella circostanza, un dissidente GOP, nel 1912) appartenevano e appartengono ai democratici e ai repubblicani.

Per il vero, come sanno i più attenti studiosi, l’evoluzione ideologica e geopolitica è stata (ai tempi, anche se non in particolare, per l’arrivo nell’Unione di nuovi Stati) ed è continua nel Paese e per conseguenza nei partiti.

Un democratico (Lyndon Johnson escluso) del terzo quarto del Novecento – strenuo conservatore quanto all’etica e al sociale, sostenitore nel Sud (dove i Governatori erano tutti dell’Asino) del segregazionismo, bigotto, conformista e chi più ne abbia più ne metta – non è forse assai diverso da un democratico di oggi?

Un repubblicano, per dire, pre Barry Goldwater non è molto differente quanto, ripeto, a idee e ideologie da quello d’oggi?

Non che all’interno del GOP – un partito che ha molte anime, anche in forte contrasto tra loro (i candidati alla nomination del 2016 non erano forse addirittura diciassette e quasi tutti in rappresentanza di una istanza particolare?) – non vivano espressioni libertarie e ideali che si rifanno in qualche modo all’antico.

Che un radicale cambiamento si sia prodotto lo si evince anche guardando al trascorrere del voto negli Stati.

Tradizionalmente, quelli che votano democratico si definiscono ‘Blue States’ essendo proprio il blu il colore del Partito dell’Asinello.

Tradizionalmente, gli Stati che votano repubblicano si definisco ‘Red States’ essendo il rosso il colore del Partito dell’Elefante.

Ebbene, se si guarda alla carta geografica USA come colorata (appunto, di blu e di rosso) dopo le elezioni del 1960 e la si confronta con quella colorata dopo le ultime si vede che, nel complesso, gli Stati che votavano democratico erano nel Sud e nel Middle West e quelli che si esprimevano per i GOP erano a Nord per quanto nelle due tornate precedenti Eisenhower, primo repubblicano a riuscirci, avesse fatto breccia anche in qualche Stato meridionale.

Esattamente – certo, da una elezione all’altra ci sono cambiamenti parziali, mai radicali – il contrario di oggi.

La selezione dei candidati: Caucus, Primarie, Convention

Abbiamo in precedenza trattato dell’elezione novembrina dei ‘Grandi Elettori’, della successiva riunione del Collegio Elettorale da loro formato e della ‘vera’ nomina in quell’ambito del Presidente, del trasferimento dei verbali dello stesso Collegio al Congresso, della ufficializzazione della elezione del Capo dello Stato il 6 gennaio dell’anno seguente quello delle votazioni, della remota possibilità che non avendo nessun candidato raggiunto la maggioranza assoluta sempre al Collegio la competenza in merito passi alla Camera, del fatto che, nel caso, non si esprimono i singoli Rappresentanti ma gli Stati che hanno tutti diritto a un solo voto (non contando più, come prima, il numero dei residenti, il conseguente numero dei Rappresentanti e l’ancora conseguente consistenza dei ‘Grandi Elettori’ di ciascuno), dell’elezione quindi del Presidente.

Non abbiamo finora trattato della designazione del candidato, delle procedure che a tale fine vengono seguite.

Una preliminare precisazione al riguardo.

A parte il sistema concernente la scelta dei ‘Grandi Elettori’ – che spetta agli Stati, tanto che, come visto, due (Maine e Nebraska) lo hanno mutato passando dal ‘Winner take all’ a un meccanismo particolare che prevede eletti sia al livello di formate circoscrizioni che a quello statuale – le disposizioni sopra riportate (quando si vota, i ‘Grandi Elettori’, il loro numero e la loro distribuzione, il Collegio Elettorale…) sono costituzionali o derivanti da leggi federali.

Del tutto differente la situazione quanto invece ai criteri di selezione e determinazione del candidato a White House e del suo Running Mate.

Il processo da tutti oggi conosciuto – candidature, Caucus, Primarie per la selezione dei delegati e nomination nell’ambito della Convention – si è andato costituendo nel tempo.

Incredibilmente, visto che è il momento conclusivo, è ‘nata’ per prima proprio la Convention utilizzata dal Partito Antimassonico nel 1831 per scegliere il candidato alle elezioni dell’anno successivo.

Praticamente subito, gli altri movimenti politici hanno convocato le loro Convenzioni.

Il Caucus – si tratta di un vocabolo di origine algonchina che indicava la riunione dei capi di quella tribù pellerossa – è in uso da molto tempo e sostanzialmente consiste in una riunione dei sostenitori di un partito, riunione nell’ambito della quale si scelgono i delegati dello Stato che lo ha indetto alla futura Convention.

Le Primarie hanno una origine assai più recente essendo state adottate localmente nel Wisconsin per la prima volta nel 1903 e utilizzate a livello nazionale nel 1912 dal Partito Repubblicano.

Nelle Primarie, per i delegati, si esprimono direttamente gli elettori.

Guardando agli ammessi al voto, le Primarie si dividono in ‘aperte ‘ e ‘chiuse’.

Nelle prime, alle urne possono accedere tutti i cittadini maggiorenni iscritti alle Liste Elettorali.

Nelle seconde, solo quegli elettori che iscrivendosi alle citate Liste hanno dichiarato come proprio partito di riferimento quello che ha indetto la consultazione (i democratici se la kermesse è indetta dal Partito dell’Asino, i repubblicani se è organizzata dal GOP).

Negli USA, si gode del diritto di voto al compimento della maggiore età – oggi fissata ai diciotto anni – ma tale diritto può essere esercitato solo da coloro che appunto si iscrivono nelle predette Liste.

Al momento dell’iscrizione, si può dichiarare quale sia il partito che si preferisce e tale dichiarazione – lo abbiamo appena scritto – è decisiva ai fini dell’ammissione al voto nelle Primarie chiuse.

Visto che di delegati alle convention andiamo trattando, ricordiamo che si conquistano Stato per Stato, che la decisione di effettuare un Caucus o una Primaria per sceglierli è presa a livello locale, che il loro numero totale è determinato dai partiti nazionali e quindi differisce tra l’uno e l’altro, che sono distribuiti tra gli Stati proporzionalmente al numero degli abitanti, che nel Partito Democratico sono assegnati col metodo proporzionale mentre nel Partito Repubblicano con il ‘Winner take all’, a volte assoluto (chi prende più voti popolari, anche se non raggiunge il cinquanta per cento di quelli espressi prende tutti i delegati), a volte con quello relativo (per catturare tutti i delegati occorre superare il cinquanta per cento dei suffragi espressi).

Va ricordato ancora che Caucus e Primarie entrano in gioco indicativamente e secondo tradizione con il mese di febbraio dell’anno elettorale ma che la selezione dei candidati – oggi, soprattutto, avviene guardando all’esito dei dibattiti televisivi che li vedono protagonisti – ha inizio molto prima (in vista delle votazioni fissate all’8 novembre 2016, per esempio, Ted Cruz, il più sollecito nel proporsi, lo ha fatto addirittura nel mese di marzo del precedente 2015!)

La linea di successione alla Casa Bianca

Come sappiamo, in ben nove occasioni il Presidente – otto volte mortis causa e una per dimissioni – è stato sostituito dal suo Vice.

Ma cosa succederebbe nel caso in cui al momento della obbligata successione non ci fosse un Vice Presidente in carica?

Esiste una normativa datata 1947 e dipoi modificata in proposito, normativa che indica i successivi aventi diritto.

Nell’ordine, sempre dopo il Vice

Speaker della Camera

Presidente pro tempore del Senato

Segretario di Stato

Segretario al Tesoro

Segretario alla Difesa

Procuratore Generale

Segretario agli Interni

Segretario all’Agricoltura

Segretario al Commercio

Segretario al Lavoro

Segretario alla Salute

Segretario alla Casa e allo Sviluppo urbano

Segretario ai Trasporti

Segretario all’Energia

Segretario all’Istruzione

Segretario agli Affari dei veterani

Segretario alla Sicurezza interna

Ovviamente, il successore deve essere in possesso dei requisiti richiesti per candidarsi ed esercitare la Presidenza.

Tale annotazione non è di poco conto.

Per fare solo un esempio, Henry Kissinger, all’epoca Segretario di Stato, non avrebbe mai potuto assumere la guida del governo in quanto, nato come è in Germania, non è cittadino USA dalla nascita.

Il ‘sopravvissuto designato’

Allorquando, per necessità, siano riuniti in un solo luogo il Presidente, il Vice Presidente, lo Speaker della Camera, il Presidente Pro Tempore del Senato (si tratta del componente la Camera Alta che viene nominato per presiedere le riunioni quando il Vice, che la Costituzione chiama all’incarico, sia assente o impossibilitato) e i componenti il Gabinetto, uno tra questi viene tenuto altrove in un luogo segreto.

Dovesse mai difatti accadere qualcosa di drammatico come un attentato che provocasse la morte di tutti gli indicati signori, se non restasse nessuno tra quanti, secondo la Linea di Successione sopra esposta, possono subentrare alla Casa Bianca, il Paese resterebbe senza guida, cosa impossibile.

Il Ministro tenuto lontano e pertanto disponibile per la successione viene definito ‘il Sopravvissuto Designato’.

Il Vice Presidente USA: l’istituzione, l’ufficio, le persone e le personalità

Ovvio, che il candidato alla Vice Presidenza USA sia compreso nel cosiddetto ticket elettorale e che il suo nominativo sia collocato dopo quello del pretendente allo scranno presidenziale.

Ovvio… ma non è stato sempre così.

Nelle prime tornate elettorali, non essendo regolata la materia, il più votato dai membri del Collegio dai ‘Grandi Elettori’ diventava Presidente, il secondo Vice.

Era possibile (occorse nel 1796, Capo dello Stato John Adams, federalista, e Vice Thomas Jefferson, democratico-repubblicano), quindi, che i due appartenessero a partiti tra loro in lotta potendosi pertanto, ove fosse morto o dimissionario il titolare, verificare il caso di una successione decisamente infelice: un subentrante dell’opposizione, esponente di un partito sconfitto alle urne!

La questione fu risolta con l’approvazione di un Emendamento nel 1804 e da quell’anno i vari movimenti politici in lizza hanno dovuto e devono appunto proporre il famoso ticket.

La scelta del candidato alla Vice Presidenza è da tempo riservata a colui che risulta investito della nomination.

(Terrà costui conto nel decidere dei desiderata del partito?).

Spesso, addirittura prima della ufficializzazione della candidatura dello stesso nella Convention (istituzione che nasce nel 1831, in vista delle votazioni dell’anno successivo) a partire dal momento nel quale il candidato ha la certezza della vittoria avendo raggiunto il prescritto numero di delegati (maggioranza dei due terzi fino alla Convention democratica del 1936, dove scende – e dipoi rimane fissata – al cinquanta per cento più uno).

Necessario, naturalmente, che la nomina venga consacrata, con quella del pretendente alla Presidenza proposto, sempre dalla citata Convention.

Difficile argomentare con sicurezza in merito ai criteri usati per arrivare alla determinazione del prescelto.

Può ritenersi opportuno ‘completare’ la proposta da diversi punti di vista: guardando alla geopolitica in generale o alla necessità di vincere in un determinato Stato – ricco di ‘Grandi Elettori’ o strategico che sia – tenendo conto dell’orientamento ideologico, della collocazione nello schieramento partitico della persona…

Raro, peraltro, (ma a volte è accaduto, può darsi perché il desso – si pensi in specie ad Harry Truman – aveva saputo ben nascondere carattere e caratteristiche) il caso nel quale il ‘Running Mate’ – come, gergalmente, viene chiamato il candidato Vice – sia una personalità di forte rilievo, non essendo una tale caratteristica normalmente gradita al futuro (forse) Capo dello Stato.

Di norma, il Vice – oltre a fungere da Presidente del Senato secondo il dettato costituzionale – opera conformemente al volere del titolare dell’ufficio.

Può avere voce in capitolo (comunque, sempre relativa) o meno.

Può essere presente alle riunioni del Gabinetto o no.

Dipende dalle personalità in gioco e dai rapporti tra i due, dalla alchimia che si instaura o che, magari, preesiste, dagli accadimenti.

Certo, in caso di successione, molto meglio che il subentrante conosca i problemi sul tappeto, per quanto raramente ciò accada.

Nella oramai lunga storia americana, non pochi invero i casi nei quali il Vice si è trovato – quasi sempre all’improvviso – sul ponte di comando.

Nell’ordine, il primo chiamato in causa tra i ‘secondi’ fu John Tyler.

Il 4 aprile 1841, deceduto William Harrison dopo un solo mese di permanenza in carica, il Nostro, non senza contrasti visto che alcuni chiedevano nuove elezioni non essendo chiaro all’epoca il disposto costituzionale, gli succedette.

Una presidenza, la sua, memorabile: per molti versi ma soprattutto per la annessione all’Unione in fine mandato – la firma del Trattato fu da lui apposta l’1 marzo 1845, due giorni prima della cessazione dall’incarico – del Texas.

(E’ questo – probabilmente, anzi certamente – il caso più eclatante a proposito dell’attività e dell’attivismo di un Presidente che già conosce il nome del successore – James Polk era stato eletto nel novembre del 1844 – che sa di dovere abbandonare a breve il bastone del comando e opera per lasciare di sé storicamente grande traccia).

Per inciso, con la morte del citato Harrison, eletto nel 1840, ha inizio la cosiddetta ‘Maledizione dell’anno zero’: da quel momento e fino al 1960, tutti i Capi dello Stato USA eletti o confermati in un anno con finale zero sono infatti morti in carica e i loro ‘secondi’ sono saliti di grado.

Il successivo Vice in ordine di tempo subentrato fu nel 1848 Millard Fillmore, in luogo di Zachary Taylor (la sola successione causa mortis che non rientri nella sequela ‘maledetta’ da poco citata).

Poi, Andrew Johnson, nel 1865, l’unico caso storico di un Vice appartenente ad un partito diverso da quello del Presidente (democratico mentre il titolare Lincoln – come tutti sanno, assassinato – era repubblicano: una stranezza conseguente il fatto che nel 1864 era ancora in corso la Guerra di Secessione e che occorreva proporre un ticket che mostrasse una qualche collaborazione tra i massimi partiti, almeno nel Nord).

Quindi, nel 1881, Chester Arthur. in vece di James Garfield, a sua volta fatto fuori fisicamente.

E ancora, nel 1901, il grande Theodore Roosevelt – straordinario riformatore e primo Vice capace di presentarsi nel successivo certame elettorale e vincere (correva il 1904) cosa che non mancheranno di fare coloro, non tutti come vediamo subito, che dopo di lui si troveranno nella stessa situazione – in trono dopo l’assassinio di William McKinley.

Calvin Coolidge, Harry Truman, Lyndon Johnson lo imiteranno totalmente (vittoria e un solo mandato) mentre il caso concernente Gerald Ford è differente negli esiti: come Teddy subentrato, come Teddy in lizza per ottenere una propria affermazione, fu sconfitto.

Era la tornata elettorale del 1976 e vinse il democratico Jimmy Carter.

E quindi, nel 1923, Calvin Coolidge, successore di Warren Harding (defunto causa malattia, va precisato, come i citati Harrison e Taylor: gli ammazzati sono parecchi ma non tutti tra i sostituiti a White House).

Ed eccoci al 1945, al momento, in aprile, del subentro dell’ottimo – e, come accennato, assai sottovalutato – Harry Truman al defunto, per infarto, Franklin Delano Roosevelt.

E, quasi infine ma non infine, il – quanto alla politica interna – grandissimo Lyndon Johnson, in sostituzione, dal 22 novembre 1963, dell’assassinato parolaio John Kennedy.

A chiudere – è dal 1974 che la cosa non si ripete e lo scriviamo toccando ferro – il puntuale Gerald Ford in luogo del dimissionario Richard Nixon, l’unico Capo dello Stato USA costretto dagli eventi a lasciare la Casa Bianca.

Occorre aggiungere che altri Vice Presidenti sono arrivati a ricoprire il massimo incarico vincendo le elezioni, non quindi approfittando di lutti o defezioni.

Ancora seguendo l’ordine storico:

John Adams, in carica per due mandati con George Washington e Presidente per un quadriennio dopo le elezioni del 1796;

Thomas Jefferson, Vice del predetto Adams e in carica dal 1801 per otto anni.

Martin Van Buren, con Andrew Jackson e poi a White House dopo di lui per un quadriennio (1837/1841).

Richard Nixon, arrivato per così dire in ritardo perché eletto non, come d’uso, nella elezione seguente l’esercizio del mandato vicario (nel 1960 perse da John Kennedy) ma nel 1968 (nel 1972 fu confermato ma poi scoppiò lo ‘Scandalo Watergate’ e buona notte).

George Herbert Bush (1889/1993), prima due volte coequipier di Ronald Reagan.

Una citazione meritano John Breckinridge e almeno gli ultimi tre Vice che successivamente, in tempi a noi relativamente vicini, hanno invano cercato lo scranno presidenziale:

John Breckinridge, in sella con James Buchanan dal 1857 al 1861, fu poi uno dei due (quello da ritenersi dissidente) candidati democratici avversari perdenti di Abraham Lincoln nel 1860;

Hubert Humphrey, già con Lyndon Johnson e battuto da Nixon nel 1968;

Walter Mondale, con Jimmy Carter dal 1977 al 1981, demolito da Reagan nel 1984;

Al Gore, prima per otto anni con Bill Clinton, sconfitto in modo rocambolesco da George Walker Bush nelle memorabili votazioni datate 2000.

Visto che siamo arrivati alle citazioni, come non ricordare:

Aaron Burr che da Vice in carica uccise in duello – correva il 1804 – il rivale politico, ex importantissimo Ministro del Tesoro con George Washington, Alexander Hamilton;

John Calhoun, l’unico capace di essere in esercizio con un Presidente (John Quincy Adams) e nel quadriennio immediatamente seguente con l’acerrimo nemico di Adams, Andrew Jackson, e Adlai Stevenson, al seguito di Grover Cleveland nella sua seconda permanenza a White House e nonno del futuro nonchè omonimo due volte invano candidato alla Presidenza per i democratici negli anni Cinquanta del Novecento?

E infine (?), un certezza: non accadrà mai più che un candidato alla Vice Presidenza si chiami Johnson perché le due volte nelle quali questo è accaduto i Presidenti sono finiti morti ammazzati!

A chiudere: in non poche occasioni il Vice deceduto non fu sostituito fino al termine del mandato in corso al momento del suo decesso o del suo trasferimento allo scranno presidenziale (diventando Presidente, lasciava evidentemente senza proprietario la poltrona di ‘secondo’).

Questo in quanto le disposizioni in merito alle procedure da seguire datano 1967 essendo oggetto del XXV Emendamento ed essendo state applicate per la prima volta, dopo le dimissioni di Spiro Agnew, per nominare Gerald Ford (indicato da Nixon il 12 ottobre 1973, fu confermato dal voto dei due rami del Congresso: il 27 novembre dal senato e il 6 dicembre dalla Camera).

Mauro della Porta Raffo, il Corriere della Sera