Draghi: l’Italia ha ancora bisogno dell’Europa

Come l’Italia del Risorgimento «aveva bisogno dell’Europa per crescere, per progredire, per star meglio», quella di oggi «continuerà ad averne bisogno per affrontare le sfide che si porranno nel corso della sua esistenza». A parlare così è stato il presidente della Bce Mario Draghi a Santena, nella cintura metropolitana di Torino, in occasione del conferimento del Premio Cavour 2016, attribuitogli per avere mantenuto l’indipendenza della Bce. Premio il cui controvalore (2.800 euro) è stato devoluto da un commosso Draghi alle popolazioni italiane colpite dal terremoto.

Tutto il discorso di Draghi è stato del resto incentrato sul parallelismo tra l’azione dello statista risorgimentale e le sfide odierne, per l’Europa e per l’Italia, in tempi di spinte nazionalistiche e protezionistiche. Centrale il messaggio conclusivo che «la collaborazione internazionale è l’unico modo di governare problemi che gli Stati nazionali non riescono ormai da molto tempo a risolvere da soli».

Draghi ha rilevato che «specialmente quando la situazione è di diffusa instabilità, sia a livello nazionale, sia sul piano internazionale, è necessaria una conduzione che mantenga saldamente il potere di iniziativa politica. Ma essa guarda alla partecipazione di altre forze politiche e di altri governi come momenti di forza e non di sterile condivisione del potere». «Cavour – ha aggiunto– agì in un contesto europeo improvvisamente destabilizzato dalle rivoluzioni del 1848». E oggi «siamo nuovamente in una fase storica in cui l’Europa è in movimento, dopo il dissolvimento del blocco sovietico, la riunificazione della Germania, gli effetti della crisi dei debiti sovrani nell’area dell’euro, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, le tensioni geopolitiche nell’Europa dell’Est. In termini diversi, oggi come allora potremmo dire che si è alla ricerca di una nuova stabilita».

Nessun riferimento esplicito, da parte del presidente della Bce, agli scenari mondiali prospettati dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma un cenno al dibattito sulla possibile svolta protezionista degli Stati Uniti si può leggere nel richiamo al programma economico di Cavour, in cui fu «centrale l’impegno incessante per la riduzione delle barriere doganali (conseguita tramite una serie di trattati bilaterali) e per l’integrazione dei mercati, nella convinzione che la concorrenza fosse lo stimolo essenziale per elevare l’efficienza produttiva e promuovere il progresso tecnologico» .

il Sole 24 Ore