Chiude il Carrefour di Borgomanero, a rischio più di cento posti di lavoro

Ai 45 dipendenti si aggiunge il personale dell’indotto

Carrefour annuncia la chiusura di due supermercati in Piemonte, tra cui quello di Borgomanero. L’annuncio è stato dato ieri mattina a Bologna in un incontro che la società ha avuto col sindacato: ad aprile verranno chiusi i supermercati di Borgomanero e Trofarello, nel Torinese.

Una doccia scozzese assolutamente inattesa per i 45 addetti del centro commerciale di Borgomanero, in viale Kennedy, a cui la decisione è stata comunicata dal sindacalista della Cgil, Daniele Testaverde. «La società ha detto che ci sono nella rete italiana 500 addetti dal livello sovradimensionato ed ha rimarcato – precisa il sindacalista – che è salito troppo il costo per gli addetti alle casse. La notizia più grave per noi è però costituita dalla chiusura del centro di Borgomanero».

Nel supermercato borgomanerese, il più antico della città, lavorano attualmente 45 dipendenti Carrefour, a cui però vanno aggiunti gli addetti alla logistica, alla vigilanza, alle pulizie, e chi si occupa del rifornimento degli scaffali, un’altra quindicina di persone che si troveranno con un futuro molto incerto. Nella struttura affittata da Carrefour trovano poi spazio anche un bar e parecchie attività commerciali; in pratica sono quasi un centinaio le persone coinvolte da questa chiusura.

Lontani dalla pensione

Un problema serio, aggiunge Testaverde, è costituito dall’età degli addetti: «Sono tutti assolutamente lontani dall’età pensionabile, e siccome non abbiamo più a disposizione gli ammortizzatori sociali la situazione rischia di diventare drammatica. Faremo il possibile perché Carrefour li inserisca nei due centri commerciali più vicini del gruppo, Novara e Borgosesia, così come proporremo agli altri supermercati e centri commerciali della zona di dare priorità a queste persone, ma è molto difficile trovare alternative».

La notizia ha letteralmente choccato i dipendenti: «Una addetta molto giovane, con figlio a carico, mi ha chiesto cosa potrà fare senza lavoro, è un problema sociale serio». Nei prossimi giorni verranno decise le iniziative sindacali, dallo stato di agitazione all’assemblea dei dipendenti. La decisione del gruppo sulle sedi italiane arriva dopo che, pochi giorni fa, la stessa società aveva diffuso dati positivi sull’andamento del 2016. Le vendite del gruppo sui mercati internazionali hanno raggiunto lo scorso anno 85,7 miliardi di euro, il 3,3% in più dell’anno precedente.

Marcello Giordani, La Stampa