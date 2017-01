Samsung si prepara alla presentazione di Galaxy S8: caratteristiche, dimensioni, versioni e immagini

Samsung Galaxy S8 si farà e si chiamerà proprio così. Per quei pochi che avevano dubbi sul nome, il colosso coreano ha registrato allo United States Patent e Trademark Office degli Stati Uniti il marchio Galaxy S8. Non ci sono riferimenti alle versioni del terminale ma secondo quanto emerso in rete, lo smartphone arriverà sul mercato in due varianti: Galaxy S8 con nome in codice SM-G9500 e Galaxy S8 Plus con nome in codice SM-G9550. Entrambi dovrebbero avere uno schermo curvo che si differenzierà unicamente per la dimensione.

Galaxy S8 dovrebbe esordire con un pannello Quad HD da 5.7 pollici di diagonale, incastonato in un corpo che dovrebbe essere grande 140.14 x 72.20 x 7.30 millimetri, mentre Galaxy S8 Plus con un pannello sempre Quad HD ma da 6.4 pollici in una scocca grande 152.38 x 78.51 x 7.94 millimetri. Dimensioni, se confermate, molto simili a quelle degli attuali Galaxy S7 ed S7 Edge nonostante gli schermi più grandi. Il merito di questa ottimizzazione è dei designer che hanno lavorato per ottenere un form factor “tutto schermo” sulla scocca che continuerà ad essere in metallo.

A cambiare ci sarebbe la finitura, più lucida, ed il tasto Home che dovrebbe sparire definitivamente con il lettore di impronte digitali spostato direttamente dentro lo schermo. Scontata la presenza della certificazione per la resistenza all’acqua e alla polvere. A livello tecnico gli utenti dovranno aspettarsi la presenza del chip Exynos 8895 con processore Octa Core, 8 GB di RAM LPDDR4, fino a 256 GB di memoria interna UFS 2.1, una cam anteriore da 8 MegaPixel con autofocus accoppiata ad uno scanner dell’iride, altoparlante Hi-Fi e modem 4G, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC e GPS.

Non è ancora chiaro se ci sarà o meno il jack audio d 3.5 millimetri o perfino la S Pen sul modello più grande. Lo stesso che avrà in esclusiva una doppia fotocamera con sensori da 20 MegaPixel ciascuno. Cambieranno anche le batterie: da almeno 3600 ma per Galaxy S8 e da almeno 4000 mAh per Galaxy S8 Plus. Componenti gestite tutte da Android Nougat con interfaccia TouchWiz e assistente Bixby con algoritmi di intelligenza artificiale. Il suo compito sarà intrattenere l’utente, capirne le sue abitudini e aiutarlo nelle operazioni grazie anche al riconoscimento di testi e immagini.

Nelle applicazioni di sistema, infatti, sarà sempre presente un tasto software per richiamare Bixby, compreso nell’app fotocamera attraverso la quale l’assistente potrà effettuare delle vere e proprie scansioni degli oggetti da ricercare e acquistare poi su internet. Se da un lato ci sono molte informazioni sulle specifiche tecniche, dall’altro si conosce poco sulla sua presentazione. Galaxy S8 non dovrebbe essere presente al Mobile World Congress di Barcellona, almeno ufficialmente, per essere presentato a fine marzo con una commercializzazione imminente.

International Business Time