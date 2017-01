American Express annuncia utili sotto le attese, pesano spese marketing

Risultati deludenti per American Express che ha annunciato utili sotto le attese, a causa dei costi legati al marketing, che sono lievitati del 35% per contrastare il dollaro forte e la perdita dell’esclusiva con Costco. Il quarto trimestre si è chiuso con un calo dell’utile netto a 825 milioni di dollari, pari a 88 cent per azione, dagli 899 milioni, pari a 89 cent, dell’ano prima. L’EPS escluse voci straordinarie si è attestato a 91 cent, risultando inferiore al consensus di 98 cent. Scendono anche i ricavi, segnando una contrazione del 4,4% a 8,02 miliardi di dollari, anche se superiore alle attese degli analisti che indicavano un fatturato di 7,95 miliardi. Confermnato l’outlook per il 2017, che punta ad un EPS di 5,6-5,8 dollari per azione, in linea con il consensus di 5,75 dollari.

Il Messaggero