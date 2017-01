Samsung: Wsj, problemi Galaxy Note 7 per dimensioni batteria

Indiscrezioni Wsj su rapporto ufficiale, sarà rilasciato lunedì 23 gennaio

Le dimensioni della batteria e problemi di produzione. Sarebbero questi, secondo il Wall Street Journal, i due motivi che avrebbero portato ai casi di esplosione di alcuni Samsung Galaxy Note 7, poi ritirati dal mercato. Le indiscrezioni del Wsj riguarderebbero il rapporto ufficiale della società coreana, frutto di una indagine interna, che sarà rilasciato lunedì prossimo.

Secondo fonti vicine alla vicenda, sottolinea il Wsj, sarebbe stato rilevato che alcune batteria erano di dimensioni irregolari, causando il surriscaldamento, mentre altre avevano problemi di produzione. Per la testata, la vicenda costerà al gigante della tecnologia almeno 5 miliardi di dollari.

Samsung, attualmente il più grande produttore di smartphone al mondo, ha condotto l’indagine con tre società di analisi e controllo della qualità che hanno proceduto in maniera indipendente. Dopo gli incidenti, Samsung ha richiamato lo scorso autunno tutti i suoi 2,5 milioni di Galaxy Note 7 che nel frattempo erano stati vietati in volo da compagnie aeree e autorità competenti.

