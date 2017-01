Riccardo Porta, digital marketing strategist di MyBank

Nel gennaio del 2017, MyBank, la soluzione che consente a consumatori e business di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale usando il servizio di online o mobile banking della propria banca, ha annunciato la nomina di Riccardo Porta come digital marketing strategist presso la Bocconi, negli ultimi 10 anni Porta ha lavorato come general manager di Connexity e precedentemente come country manager di Become e sales manager e business development di Pangora – Bertelsmann Group.