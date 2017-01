Versione desktop più simile ad app

Nuova vita per LinkedIn sotto l’ala di Microsoft: dopo il restyling dell’app, il social network professionale – comprato l’anno scorso da Redmond per 26 miliardi di dollari – rifà il look anche al suo sito e implementa nuove funzioni, dalla ricerca ai ‘chatbot’, avvicinandosi a Facebook.

I quasi 470 milioni di utenti della piattaforma accederanno a un sito web più simile all’app per dispositivi mobili, con un’interfaccia più snella. La navigazione interna, riporta il sito TheVerge, viene organizzata in sette aree principali. La “Home” con il flusso di contenuti del social, simile a Facebook: conterrà una selezione di post e si potranno nascondere o non seguire più quelli che non interessano. Poi ci sono le sezioni messaggi, lavoro, notifiche, profilo, contatti e infine la ricerca. Quanto ai messaggi, gli utenti potranno chattare dalla homepage, senza abbandonare i contenuti principali. E poi arrivano i chatbot, su cui Microsoft sta spingendo molto anche su altri suoi servizi, Skype in testa. Sono le chat automatizzate, quelle in cui algoritmi – basati su intelligenza artificiale – rispondono e conversano quasi come fossero persone in carne e ossa con gli utenti per dare informazioni di vario tipo.

