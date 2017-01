Fincantieri e la sfida vinta delle navi prototipo

Non è soltanto un altro maxi-ordine, da oltre un miliardo, commissionato da Carnival, come si potrebbe pensare limitandosi a una lettura superficiale dell’ultimo annuncio di Fincantieri. Ma è anche, o meglio soprattutto, la conferma che il prototipo alla lunga paga. Perché le due nuove navi, frutto dell’accordo reso noto ieri dal gruppo e anticipato dal Secolo XIX, discendono da due fortunati prototipi “Koningsdam” (2016) e “Royal Princess” (2013), che l’azienda triestina ha acquisito in piena crisi a prezzi sfidanti e che hanno inaugurato due filoni molto prolifici: l’unità destinata a Hal sarà infatti la terza nave della serie “Pinnacle” a uscire da Marghera; quella realizzata per Princess Cruises a Monfalcone rappresenterà invece la sesta nave della classe “Royal”.

Ed entrambe saranno pagate meglio rispetto alle “sorelle” già consegnate oltre a garantire margini più alti. Insomma, un ulteriore attestato di fiducia del colosso Usa verso Fincantieri che, dal 1990 a oggi, ha già realizzato per Carnival 62 navi (di cui 27 tra prototipi e sostanziali evoluzioni) e ne ha altre undici in portafoglio.

Il Sole 24 Ore