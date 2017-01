Filippo Maria Perini, direttore marketing del Gruppo Original Marines

Il 17 gennaio 2017, il Gruppo Original Marines ha annunciato la nomina di Filippo Maria Perini a direttore marketing del brand. Classe 1966, nel corso della sua carriera ha maturato numerose esperienze come responsabile comunicazione e marketing in aziende della moda italiane e internazionale come Baloon, Liu Jo e Paul&Shark.

Perini ha una laurea in Economia e una in Giurisprudenza conseguite presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, una laurea in Storia, Cultura e Civiltà Orientali conseguita presso l’Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna ed è prossimo alla laurea Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali all’Università ‘L’Orientale di Napoli’; parla fluentemente inglese e francese, con conoscenza del cinese mandarino.