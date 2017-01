Cicalia, la spesa solo e-commerce

La gdo non ci è ancora arrivata. Spedizioni da 4,90 euro

Dai prodotti per l’igiene della casa ai pannolini, dai pacchi di pasta al dentifricio, dai salumi confezionati ai biscotti, fino a verdura e frutta fresca. Non ci sono però scaffali o banconi dove esporre la merce, lo si fa direttamente su smartphone, tablet e pc. Poi con qualche clic, la spesa è fatta e servita.

Benvenuti a Cicalia (www.cicalia.com), il primo supermercato online in Italia, un’invenzione di tre giovani startupper tra Mantova e Verona stufi di perdere ore e ore per fare la spesa. Attivi nel campo dell’e-commerce, Davide Rossi (34 anni), Simone Gotti (31) e Stefano Robbi (26) hanno messo in piedi qualcosa di inedito nel nostro paese.

Se l’acquisto sul web non è una novità (nonostante l’Italia sia indietro rispetto ai partner europei), nessuno ancora si era sognato di creare un supermercato esclusivamente online capace di servire la Penisola e con un vasto e completo assortimento di prodotti (freschi e non). Big della gdo come Esselunga e Carrefour hanno avviato sperimentazioni in zone limitate, Amazon Prime Now non va oltre i confini di alcuni grandi centri, mentre la rete pullula di e-commerce che però vendono soltanto singole tipologie di prodotti e non tutta la gamma merceologica disponibile al supermercato.

I ragazzi di Cicalia hanno occupato questo spazio vuoto a livello di offerta, consapevoli di affacciarsi in un mercato al momento senza competitor, con una domanda in crescita da parte dei consumatori che però non trova risposte adeguate. «Nel mercato online il tasso di fidelizzazione del cliente è tendenzialmente basso», spiega Stefano Robbi a ItaliaOggi, «si cerca il prezzo e lo si compara immediatamente per cercare il più conveniente.

Ma fare la spesa non significa comprare una tv o un pc, che magari cambio solo tra due anni. La spesa va fatta una volta a settimana, dieci giorni al massimo, è un processo di acquisto continuativo che da decenni si fa sempre alla stessa maniera». Robbi e soci sono convinti che «se da un lato ci sono consumatori, soprattutto over 50, che vorranno sempre toccare con mano i prodotti che acquistano e non rinunciano a recarsi al supermercato, dall’altro è in crescita il target di chi non vuole perdere ore a fare la spesa tra parcheggio, ricerca negli scaffali e attesa alla cassa, e cerca una soluzione come il supermercato online». Si va da imprenditori e liberi professionisti a, soprattutto, giovani e nuove famiglie, gente abituata a comprare sul web, per la quale il passo dall’acquisto di un elettrodomestico alla spesa per la casa risulta meno traumatico.

Con i suoi 8 mila prodotti in catalogo, destinati a diventare 9 mila nel giro di un mese, Cicalia è in grado di servire tutte le zone d’Italia grazie a un accordo con Bartolini Corriere Espresso, con costi di consegna minimi (da 4,90 euro alla spedizione). Il carrello online si riempie visitando le corsie virtuali, chiare e intuitive, e cliccando sui prodotti scelti; gli ordini registrati entro le 10,30 di ogni giorno lavorativo vengono recapitati il giorno successivo in tutte le zone d’Italia escluse Calabria, Sicilia, Sardegna e isole dove servono 24 ore in più. «Il costo di consegna viene recuperato sia dai prezzi più bassi che offriamo rispetto a molte altre catene, sia calcolando il tempo risparmiato del fare la spesa», aggiunge Robbi, consapevole che «prima o poi arriverà qualche competitor» anche se «è difficile che siano le grandi catene a farlo per prime». Il motivo? «Come insegna il prof. Enrico Valdani dell’Università Bocconi, nel momento in cui un’azienda è leader di settore, è l’ultima ad avere interesse a cambiare le regole del gioco».

di Giovanni Bucchi, Italia Oggi