Banche, cambio al vertice in Federcasse (Bcc): lascia Azzi e gli subentra Augusto dell’Erba

Cambio al vertice, dopo 26 anni, in Federcasse. Lascia il presidente Alessandro Azzi, che ha rassegnato oggi, nella riunione del Consiglio Nazionale della Federazione, le proprie dimissioni. Al suo posto è stato eletto all’unanimità, Augusto dell’Erba, Presidente della Cassa Rurale di Castellana Grotte, della Federazione Puglia e Basilicata delle BCC, del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e del Fondo Temporaneo. Le dimissioni di Azzi, alla presidenza dal 1991, sono “la naturale conseguenza” del completamento del percorso normativo della riforma del Credito Cooperativo italiano nel la quale il manager ha svolto un ruolo di sintesi e di mediazione.

L’ Associazione delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) ricorda come le dimissioni del Presidente Azzi erano state annunciate – sin dal giugno 2015, in piena fase di scrittura del progetto di “autoriforma” del Credito Cooperativo – come “naturale conseguenza” una volta conclusa la definizione del nuovo quadro normativo.