3 immagina il “futuro che vogliamo”

Van Eldik: “3, la scelta migliore nel mondo digitale”

Wind Tre, la più grande realtà nazionale di telefonia mobile, guidata da Maximo Ibarra, lancia la prima Branding Campaign dedicata al marchio 3. Il filmato, centrato sul nuovo pay-off “the future you want”, racconta i valori di Tecnologia, Trasparenza e Fiducia, che caratterizzano il posizionamento del brand 3, da sempre all’avanguardia nelle scelte tecnologiche.

Michiel Van Eldik, Consumer & Digital Director, sottolinea che “con il rinnovo del marchio, abbiamo tenuto conto dei feedback ricevuti dai nostri clienti e del fatto che vogliamo essere il brand che gli stessi clienti, vecchi e nuovi, apprezzano per la trasparenza delle offerte e della nostra comunicazione. Ma anche per la fiducia che continueremo a generare, per il nostro modo di interagire con loro e per il fatto di continuare ad essere leader tecnologico e innovatore nella vita delle persone. Il rinnovo del marchio, aggiunge Van Eldik, sarà un viaggio sostenuto da molti ‘proof points’, per permetterci di essere la scelta migliore di ogni cliente nel mondo digitale di cui facciamo parte”.

Protagonista della storia è una bambina che immagina delle invenzioni per rivoluzionare la vita di tutti i giorni. Le descrive al fratello maggiore che le sorride divertito mentre la ascolta. La sua fantasia le suggerisce di usare la “TeleTrasPorta” per essere immediatamente nei luoghi desiderati, una stampante per imprimere i sogni e un battito di ciglia per scattare fotografie. Poi, prima di addormentarsi, esprime il desiderio di poter guidare un tappeto volante per andare a scuola. Il giorno dopo, quando esce di casa con la sua famiglia, la strada offre uno scenario futuristico e la bambina, lanciando uno sguardo complice al fratello, capisce che i sogni possono davvero realizzarsi. La regia della campagna, realizzata in collaborazione con Ogilvy&Mather, è di Giuseppe Capotondi e la colonna sonora del film è il brano “VCR” dei The XX, gruppo musicale indie rock britannico.

Il filmato sarà online sul web e on air sulle principali reti televisive nazionali e nel circuito cinema dal 20 gennaio.

E’ possibile vedere ‘3, the future you want’ sul canale YouTube di 3: www.youtube.com/user/3italia