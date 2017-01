LA RESA DI PIER SILVIO: IL CALCIO PAY HA PORTATO SOLO PERDITE A MEDIASET

Piersilvio Berlusconi getta la spugna: Mediaset scarica la pay tv e torna a spingere l’acceleratore sulla tv generalista. Scommettendo sull’aumento della raccolta pubblicitaria: quello che a Cologno riescono a fare meglio di tutti. Tradotto: si torna alla origini per recuperare reddittività e utili. Anche a costo di sconfessare le politiche industriali degli ultimi 10 anni: fallito l’assalto a Sky Italia che si è concluso con un crollo della marginalità della piattaforma satellitare di Rupert Murdoch e un bagno di sangue (finanziario) per il Biscione, Berlusconi fa un passo indietro e nel piano industriale presentato agli investitori annuncia l’intenzione di separare la piattaforma distributiva della televisione a pagamento dai contenuti editoriali.

Di più si prepara a uscire dal mondo del calcio, limitandosi ad avere un atteggiamento “opportunistico”. Cosa voglia dire ancora non è chiaro, ma è facile immaginare che dopo l’errore della Champions League – costata quasi 700 milioni di euro per il triennio 2015-2018 -, il Biscione voglia essere cauta. Probabile quindi che non partecipi con una maxi offerta per i diritti della prossima competizione internazionale e aspetti il bando di gara della Serie A per trarre le sue conclusioni.

Il Real Madrid ha vinto la Champions League 2016

Nel frattempo non è escluso che già dalla prossima stagione provi a cedere alla Rai – in corsa per i diritti 2018-2021 – le sue partite in chiaro e a Sky quelle in pay. D’altra parte la Champions su Canale 5 è stata una delusione enorme con un audience media del 16% a fronte del 22% raccolto da Amici e Ciao Darwin 7. Sul fronte di Premium, complice anche il disastro delle squadre italiane, l’esclusiva dei diritti non ha portato l’attesa crescita dei diritti.

Ecco dunque il mea culpa del management con l’inevitabile passo indietro. La piattaforma a pagamento di Mediaset continuerà a vivere, almeno per il momento, ma si concentrerà sui film e sulle serie tv sfruttando gli accordi in essere su tutte le piattaforme. In questo modo conta di aumentare la redditività al 2020 di 200 milioni di euro.

La novità riguarda piuttosto la disponibilità a cedere in affitto parte della propria banda a chi volesse trasmettere. D’altra parte il ragionamento in casa Mediaset è chiaro: dopo aver investito molto negli ultimi anni anche per sviluppare l’alta definizione lo spazio disponibile è molto e di qualità; rinunciando al calcio, però, gran parte della banda andrebbe sprecata. Ecco allora l’idea di metterla a disposizione di altri editori pronti a investire.

In questo caso Mediaset potrebbe fornire un pacchetto chiavi in mano – dal decoder all’assistenza clienti, dalla banda alla stessa produzione o ripresa degli eventi – a potenziali interessati. Una prospettiva interessante soprattutto per soggetti internazionali che avessero ambizioni di crescita in Italia senza però voler sostenere pesanti investimenti iniziali. Se per esempio un operatore straniero volesse comprare i diritti per la Champions League o la Serie A potrebbe quindi rivolgersi a Mediaset per trasmettere le partite e per l’abbonato Premium cambierebbe poco o nulla (politiche tariffarie a parte).

di Giuliano Balestreri, Business Insider Italia