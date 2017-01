La moda di Milena Bonaccorso: perfetta per Sanremo!

Per il primo schizzo di un delizioso abito da cocktail dalla linea sbarazzina, ho pensato al Satin. L’abito è composto da un corpino sostenuto da una sola bretella e nello stesso tempo annodato da un lato. Senza maniche e arricchito da un particolare bracciale che forma una manica sempre in Satin.

Il secondo abito da sera è molto chic! Ideato per una figura alta e snella è in dual di seta, tutto impreziosito con cristalli e foglie in oro applicate a mano da esperte ricamatrici. Abito da Red carpet molto d’effetto! Arricchito da accessori come i guanti e pochette….

Per il terzo meraviglioso abito, da cocktail, ho pensato al duchesse di seta che da leggerezza e lucentezza. Scollatura particolare formata da minuscole pieghe che formano un cuore e spalline irregolari.

Al completare il tutto accessori in tinta!

Il quarto abito da sera, un po’ vintage, ha una linea molto particolare….pensato in duchesse ha una profonda scollatura dietro è un gioco di frange in cristalli sul davanti che lo rendono unico e prezioso. A completare il tutto accessori con cristalli in tinta all’abito senza strafare…

Che ne dite?

Milena Bonaccorso