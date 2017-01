Juventus in cima al mondo: è nella Top10 dei club più ricchi

Il club di Agnelli è l’unico italiano presente tra le prime dieci società che hanno prodotto maggiori ricavi nel 2015-2016, secondo lo studio condotto da Deloitte. Tra le prime venti anche Roma, Milan e Inter

La Juventus di Allegri è nell’elite del calcio mondiale. Il club bianconero infatti è stabile in decima posizione nell’annuale report di Deloitte sui ricavi delle maggiori società calcistiche mondiali nella stagione 2015-2016. Il Real Madrid invece prosegue nel suo momento no dopo la sconfitta nell’andata di Coppa del Re: anche dalla finanza non arrivano buone notizie per le merengues: per la prima volta dopo 11 anni il club di Madrid ha perso il primato assoluto di ricavi tra le grandi del mondo.

Ecco i 20 club più ricchi: c’è un’italiana nella ‘top 10’

In testa c’è il Manchester United di Mourinho, la società con i ricavi più alti, 689 milioni di euro contro i 519,5 della stagione precedente. Il Real scende al terzo posto (602,1 milioni), dietro al Barcellona (602,2). Il Leicester entra per la prima volta nella top 20, al ventesimo posto (172 mln), e la Premier fa la parte del leone, con otto club tra i primi venti e quasi la metà del fatturato, 3.2 miliardi sui 7.4 complessivi che segnano un aumento del 12%. Altre tre le italiane nei primi venti posti ci sono la Roma 15ª (218,2), il Milan 16° (214,7), l’Inter 19ª (179,2).

Corriere dello Sport