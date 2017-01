News web, novembre in altalena

Repubblica +4%, Fatto +11%, Milano Finanza +24%

Tempo di elezioni a novembre, il mese in cui ci si stava preparando al referendum in Italia e quello in cui si è saputo che Donald Trump sarebbe stato il presidente degli Stati Uniti. Argomenti che hanno animato non poco il web, come mostrano anche i dati dell’audience online confrontati con quelli di ottobre. Eppure non tutti i siti hanno guadagnato utenti, come vedremo.

Va bene il terzetto di testa della classifica di ItaliaOggi basata sul perimetro omogeneo (solo l’audience dei siti e dei canali appartenenti allo stesso editore, niente aggregazioni), che non segnala grandi cambiamenti: Repubblica cresce del 4% a 1,56 milioni di utenti, Corriere della Sera con il suo paywall è stabile a 1,087 milioni (+0,1%) e così anche Tgcom24 che raggiunge i 918,6 mila utenti. A seguire si trova la Gazzetta dello Sport che recupera in parte il calo registrato a ottobre, con un +1,5% anche se il mobile non sembra dare grandi soddisfazioni (-12,9%). Citynews, che ha registrato l’ingresso di Sondrio Today, cresce del 6,2%, mentre La Stampa, secondo i dati, ha registrato un calo del 14,3%.

In aumento gli utenti unici di Fatto quotidiano (+10,7%, con un +21% nelle pagine viste) e Sole 24 Ore (+12,3%). Col Messaggero (-11%) si torna in terreno negativo e fra i siti dei quotidiani hanno la stessa sorte il Giornale (-9%) e Libero (-13,9%) più giù nella classifica.

Niente variazioni per i quotidiani locali del gruppo Espresso perché con la vendita di alcune testate (Il Centro, Trentino Alto Adige, Città di Salerno) c’è stata una variazione di perimetro che rende i dati non confrontabili. Scorrendo ancora la classifica si segnalano poi Quotidiano.net a +3,6%, Huffington Post a -4,6%, Dagospia a -16%, Milano Finanza a +23,8%.

In questa analisi si fa riferimento al confronto tendenziale fra novembre e ottobre 2016, più appropriato rispetto a quello anno su anno per via dei numerosi cambiamenti di perimetro dei siti rilevati che non permetterebbero di avere un quadro completo del loro andamento. In ogni caso, per avere un’idea generale, il confronto delle prime dieci testate col novembre 2015, mese nel quale l’attentato al Bataclan di Parigi ha portato alte audience ai portali d’informazione, mostrerebbe solo segni negativi.

Fra i siti della televisione si nota la riorganizzazione di quelli Rai, prima raggruppati sotto un unico cappello. Entra nella rilevazione Rai Play (441,5 mila utenti), che si pone in diretta concorrenza con Mediaset.it live e on demand (517,8 mila, -5,9%), poi Rai.it (204,2 mila utenti) e Rai News con 123,9 mila utenti. A crescere in questa sezione sono Sky Corporate (+1,9%), Mediaset Premium (+14,6%), Sky Tg24 (+5,3%) e La7 (+6,6%).

di Andrea Secchi, ItaliaOggi