La Bce alle prese con il rialzo dell’inflazione

Tutto ruoterà attorno a un solo numero. Non si prevede molto dalla riunione di gennaio della Banca centrale europea. Nulla, almeno, sul piano della politica monetaria. La conferenza stampa permetterà però al presidente Mario Draghi di spiegare cosa potrebbe accadere ora che l’indice di inflazione di Eurolandia – non l’inflazione, ma lo strumento che la misura – risulta in forte accelerazione: a dicembre, a sorpresa, ha segnato una crescita dell’1,1 per cento.

Dovrebbe cambiare in realtà molto poco. L’indice è stato trainato verso l’alto dai soli prezzi al consumo dell’energia. Eurolandia non è di fronte, quindi, a un aumento generalizzato dei prezzi – e quindi a vera inflazione – né a una loro accelerazione. I beni industriali non energetici continuano a registrare un +0,3% annuo, mentre i servizi hanno segnato un +1,2%, dall’1,1% di novembre a causa, molto probabilmente, delle tariffe aeree e alberghiere, in un mese tradizionalmente “turistico”.

VERBALI DI DICEMBRE 12 gennaio 2017

Consiglio Bce diviso sull’estensione del Qe

Il problema non esiste, allora? In astratto no, la politica monetaria dovrebbe ignorare quelli che sono esclusivamente movimenti dei prezzi relativi (di un prodotto rispetto agli altri), che non sono irrilevanti – anzi! – ma non sono di per sé “inflazionistici”. La vita economica concreta è però un po’ più complessa. Nel dopo-crisi, in Eurolandia, i prezzi energetici hanno trainato – in alto come in basso – l’intero indice. Per qualche tempo sono stati quindi un buono strumento di previsione dell’andamento futuro dell’inflazione. Non è detto, però, che questa correlazione – molto disturbata negli ultimi mesi – sussista ancora.

Il presidente Mario Draghi, nell’ultima conferenza stampa, ha del resto ricordato quali scenari possono verificarsi dopo un rialzo del prezzo dell’energia: un aumento dell’indice isolato, one off, destinato a ridimensionarsi nel tempo; un aumento anche di alcuni altri prezzi; e un aumento generalizzato, perché le aspettative di inflazione si impennano e iniziano a incidere anche su altri aggregati macroeconomici. Su salari e profitti, per esempio, in una rincorsa dal sapore marxista – sono stati gli economisti socialisti a formulare questa teoria dell’inflazione – che gli studi della Bce hanno empiricamente osservato sia a proposito dei soli effetti dei prezzi dell’energia.

Solo l’ultimo scenario potrebbe richiedere un intervento della Bce: verbale – il consueto richiamo alla moderazione di salari e profitti – o anche di vera e propria politica monetaria, tenendo però conto, in questo caso, anche dell’effetto negativo sulla crescita economica – e quindi, in senso opposto, anche sui prezzi – del rincaro del petrolio.

LA DECISIONE 8 dicembre 2016

Bce: estensione del Qe a fine 2017. Acquisti ridotti a 60 miliardi mensili

È comunque troppo presto perché la Bce possa modificare la propria strategia, e anche perché possa iniziare a preparare un eventuale cambio di marcia. Il prolungamento del quantitative easing, varato a dicembre, è stato del resto deciso quando le aspettative di inflazione di mercato – di cui la banca centrale tiene molto conto – erano già in rialzo da settembre con un’accelerazione, tutta emulativa di quanto stava accadendo degli Usa, dopo l’elezione di Donald Trump.

Oggi i derivati puntano a un’inflazione media annua dell’1,73% per il periodo 2022-2027, un livello analogo a quello di dicembre che Draghi ha già valutato nel corso della precedente conferenza stampa come non proprio soddisfacente per la politica monetaria della Banca centrale europea. «È decisamente prematuro – ha del resto detto Yves Mersch, componente del consiglio Bce, proprio a proposito del dato di inflazione di dicembre – cantare vittoria sulla debolezza dell’economia».

È possibile in ogni caso che questo dato di dicembre dia nuovi argomenti ai critici del quantitative easing. La politica monetaria deve guardare molto avanti e bisognerebbe tener conto anche dell’eventuale rischio di un improvviso surriscaldamento dei prezzi. Nella riunione di dicembre alcuni componenti del consiglio direttivo erano contrari al prolungamento del quantitative easing, sia pure perché gli acquisti di titoli di Stato danno ai governi un disincentivo a varare le riforme. «Rialzare i tassi [nel 2019, quando secondo la Bce l’inflazione si riavvicinerà all’obiettivo] – ha detto il presidente della Bundebank Jens Weidmann – potrebbe essere troppo tardi».

L’ANALISI

Sarà interessante capire se Draghi, giovedì, ammetterà la rilevanza, sia pure solo prospettica, di qualcuna di queste preoccupazioni. Sia pure a titolo personale , il capo economista e componente del consiglio direttivo Bce Benoît Cœuré ha per esempio ammesso nei giorni scorsi di non escludere «rischi al rialzo per l’inflazione nel 2017 se predominasse l’impatto reflazionistico delle nuove politiche Usa».

Le attese di una conferenza stampa di assoluta continuità sono comunque rafforzate dall’ultima rilevazione sui prestiti bancari, il Bls, secondo il quale gli standard di concessione dei credito non sono migliorati nell’ultimo trimestre dell’anno, e sono addirittura leggermente peggiorati per i prestiti alle aziende non finanziarie, malgrado un aumento della domanda di credito. Non sembra un dato che possa spingere la Bce a valutare una modifica del proprio orientamento.

di Riccardo Sorrentino, Il Sole 24Ore