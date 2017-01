Franco Brescia lascia Telecom per “mettersi in proprio”

Franco Brescia lascia la posizione di direttore public affairs di Telecom Italia per mettersi in proprio. Una decisione maturata dopo una lunga carriera in azienda, dall’89 al 2002 in Telecom, tre ere condensate in pochi anni: dalla proprietà pubblica, alla scalata dei capitani coraggiosi, per finire con la stagione di Olimpia-Tronchetti. Dopo una parentesi a Poste Italiane, il manager lucano trapiantato a Roma, è tornato nella compagnia di bandiera delle tlc nel 2006 chiamato dall’allora presidente Guido Rossi. Altre tre ere: dalla transazione di Olimpia a Telco all’attuale situazione sotto l’egida di Vivendi. Ora il futuro è un’avventura imprenditoriale di consulenza per gruppi internazionali, sfruttando le competenze maturate nel campo degli affari istituzionali e dei rapporti con le autorità regolamentari, guardando non solo al settore delle tlc, ma anche a quello della tecnologia e dell’innovazione. In attesa di individuare il candidato alla successione, le sue deleghe saranno assunte ad interim dal presidente Giuseppe Recchi. (A. Ol.)

Il Sole 24Ore