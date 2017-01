Chessidice in viale dell’ Editoria

Sole 24 Ore fuori dagli Ads, ma Ads smentisce. Secondo il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore starebbe per essere sospeso dalle rilevazioni sulle vendite dei giornali certificate dalla società Ads. Motivo: le precedenti dichiarazioni di «copie false». Ieri stesso, però, la stessa Ads ha smentito l’ipotesi.

Cinema, +6% di biglietti nel 2016. Dati positivi per il cinema italiano nel 2016 secondo Cinetel: i biglietti venduti sono aumentati del 6% (105.385.195) rispetto al 2015, e gli incassi sono cresciuti del 3,9% (661.844.025). In salita anche la quota di mercato delle pellicole italiane, al 28,7%, mentre cala quella statunitense. Il numero dei film distribuiti lo scorso anno è stato di 554, contro i 480 dell’anno precedente.

Radio Deejay per il Winter Tour. Un tour invernale per Deejay Xmasters, il format estivo in grado di attirare sul litorale adriatico gli appassionati da ormai 5 anni. Deejay Xmasters Winter Tour prenderà il via sabato 28 gennaio per concludersi il 26 febbraio fra Andalo, Livigno, Roccaraso e Pila.

