Sabina Alzona, capo ufficio stampa di Erg

A partire dal 1° gennaio 2017, Sabina Alzona ricopre la carica di head of media relations di Erg. Nel suo ruolo risponde al direttore comunicazione Maurizio Suraci.

Laureata in lettere moderne all’Università degli Studi di Genova, con un master in comunicazione d’Impresa (Sogea-Enfapi), Alzona, in Erg dal 2007, in precedenza era responsabile della comunicazione interna.

Nel corso della sua carriera ha lavorato anche in Ip, come responsabile dell’ufficio stampa (dal 1994 al 1999) e responsabile di sposorizzazioni, eventi e fiere (tra il 2000 e il 2007); in Cameli & co. come responsabile dell’ufficio stampa (1991-1993); e in UNDP, come junior professional officer (1988-1991).