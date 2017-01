Fiera Milano, il grande giro degli appalti illeciti che resiste alle inchieste della Procura

Un “sistema” al quale in molti dovevano adeguarsi e chi cercava di cambiare le regole “si trovava davanti a un muro di gomma”, costretto a sopportare l’”andazzo generale”. Un “andazzo” che alla Fiera di Milano durava da anni e che sarebbe stato orchestrato da un gruppo di funzionari o ex funzionari, diventati pure consulenti esterni, capaci di condizionare gli appalti e gestirli secondo uno schema ben preciso: i lavori venivano infatti distribuiti a un network di società ‘gradite’ nella misura in cui queste si sarebbero servite di maestranze fornite da cooperative riconducibili a personaggi noti negli ambienti per ricompensare chi dirigeva il ‘traffico’ delle commesse versando il “suo tornaconto”.

La descrizione di questo “grande circuito”, che ora la magistratura milanese sta cercando di smantellare, viene a galla da una serie di verbali e intercettazioni agli atti dell’indagine con al centro presunte infiltrazioni mafiose tra i fornitori di Nolostand, la controllata del gruppo di piazza Carlo Magno di cui ora – dopo l’amministrazione giudiziaria in parte già ottenuta dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale – si chiede il commissariamento e la revoca del consiglio di amministrazione. Consiglio che proprio venerdì 13 dicembre ha giocato d’anticipo e ha formalizzato le sue dimissioni che però diventeranno effettive, come prevede la legge per le società quotate a Piazza Affari, solo dopo l’approvazione del bilancio 2016. Fino a quel giorno il presidente Roberto Rettani si occuperà dell’ordinaria amministrazione in quanto l’a.d. Corrado Peraboni ha rimesso le deleghe. Una mossa, questa, preceduta dai licenziamenti di alcuni dei personaggi coinvolti nelle indagini e da una denuncia circostanziata su presunti episodi di corruzione presentata dai vertici di Fiera un mese fa e che ha lo scopo di cercare di dare un segnale di discontinuità alla Procura.

Procura che, dal canto suo, non convinta dalle dimissioni , dovrebbe andare avanti per la sua strada e insistere con la richiesta di azzeramento dei vertici avanzata nelle scorse settimane dopo essersi accorta che nemmeno inchiesta, perquisizioni e arresti, sono stati in grado di bloccare un modus operandi illecito di alcuni e denunciato da molti, e sulla quale i giudici delle misure di prevenzione sono stati chiamati a decidere.

Il meccanismo su cui si sta indagando ha al centro gare per l’allestimento di fiere e la realizzazione di una serie di padiglioni di Expo eseguiti in subappalto da mano d’opera fornita prima da un gruppo di cooperative che facevano capo all’imprenditore rumeno Daniel Sovrea, poi dal Consorzio Dominus guidato da Giuseppe Nastasi, uomo vicino ai boss siciliani di Pietraperzia e Partanna e tra le persone finite in cella l’anno scorso assieme all’allora suo braccio destro Liborio Pace. Ed è proprio Nastasi in uno degli interrogatori resi ai pm della Direzione Distrettuale Antimafia Paolo Storari e Sara Ombra, coordinati da Ilda Boccassini, a raccontare – la data del verbale è il 15 settembre 2016 – di “regali” e soldi destinati a una “valanga” di persone del “Gruppo Fiera” facendo i nomi e cognomi. Il primo tra questi è Michele Restuccia, prima caposquadra montaggi, poi consulente di Nolostand con tanto di ufficio nel palazzo che ha sede a “Porta Ovest” e in contemporanea titolare di Restuccia Allestimenti srl; poi Michele Picozzi, ex responsabile dell’ufficio allestimenti in Fiera da molti anni, il quale “fino al 2013 gestiva e distribuiva le commesse” della controllata “con l’assegnazione diretta” – ha messo a verbale Domenico Romeo, rappresentante legale di Exposificio, una delle società destinatarie di incarichi – a vari fornitori operativi “all’interno del recinto fieristico” milanese.

Un presunto circuito di mazzette o stecche già fiorente, dicono i testimoni, con l’ex amministratore delegato Giuseppe Palombella e che non si è interrotto anche quando Nastasi con Dominus ha vinto la gara indetta da Nolostand. Circuito per il quale Picozzi, negli ambienti, si era guadagnato il soprannome, come ha spiegato il manager Renato Bonacina, di “Mister 1 euro” . Girava voce che avrebbe intascato 1 euro “per ogni ora che effettuavano i lavoratori di Sovrea”. Un gettone che per altri sarebbe stato la metà: 50 centesimi.

Al di là della cifra sul conto del capo degli allestimenti sono stati trovati 4 bonifici versati da due coop riconducibili appunto a Sovrea, tra il gennaio 2014 e il dicembre 2016 per un totale di oltre 34 mila euro, somma ritenuta da inquirenti e investigatori, che contestano il reato di corruzione tra privati, “tangenti”. Sospetti di tangenti, arrivano anche da contanti prelevati dall’imprenditore romeno come i 70 mila euro di cui parla sempre il suo commercialista in una intercettazione.

E che questi “meccanismi” fossero “piuttosto consolidati” è dimostrato dal fatto che con l’ingresso del Consorzio Dominus, Picozzi venne per un certo periodo “messo da parte”. Chi, invece “tirava le fila” – ricostruisce un altro fornitore – sarebbero stati Restuccia e l’ex a.d. di Nolostand Enrico Mantica ( il quale pur spiegando di aver “messo alle porte il vecchio consorzio a cui Sovrea forniva le maestranze” è stato tra i manager licenziati). I due erano legati da antica amicizia e il primo “formalmente un consulente tecnico/commerciale (…) di fatto sceglieva gli uomini, individuava le società che dovevano lavorare, faceva le liste dei materiale e, tra l’altro, si occupava anche della grafica utilizzando un’azienda della figlia”.

Così, come precisa Bonacina, il sistema prevedeva che chi fino a quattro anni fa “si rivolgeva per le maestranze a Sovrea riceveva maggiori commesse”. Sistema che si sarebbe replicato con Nastasi e avrebbe coinvolto, oltre a Picozzi e Restuccia, quadri intermedi del gruppo Fiera spa come Nicola Maria Ventura, direttore commerciale di Nolostand e nipote del fondatore della società Dario Milana (non indagato). Di Ventura si dice che “è quello che ne prende più di tutti” e che “ha un ruolo di peso e un suo staff” all’interno della controllata di Fiera: “Gestisce dal punto di vista commerciale quasi tutte le commesse e ci sono voci di dazioni di denaro a lui” e “anche a due” suoi stretti collaboratori.

A parlare con i magistrati è anche Luca Tentorio, commercialista di Sovrea , il quale ha riferito i racconti del suo cliente, dipingendo un quadro di illegalità che ancora lo scorso novembre il commissariamento di Nolostand e di un ramo di Fiera non avevano nemmeno sbiadito. E questo in quanto il meccanismo all’interno del gruppo quotato in Borsa sarebbe stato “piuttosto consolidato” con “Milana che decideva di dare i lavori (…) attraverso Picozzi” e con l’imprenditore di origini romene che per poter lavorare anche dopo gli arresti e le perquisizioni disposte dalla magistratura milanese “doveva” versare “denaro” a tutti e due.

Tentorio nella sua deposizione del 25 novembre 2016 conferma che “si trattava di un sistema apicale a cui tutti soggiacevano” e in base al quale fino a un paio di mesi fa Restuccia, Milana e Picozzi erano ancora i “referenti che gestivano gli appalti e i clienti”, usando le “segreterie”, cioè strutture esterne con delega alla organizzazione di eventi. Insomma “in Fiera era sempre funzionato così”. Inutili i tentativi di non pagare mazzette perché ci “si trovava in buona sostanza davanti a un muro di gomma” e pertanto non rimaneva che adeguarsi “all’andazzo”.

Francesca Brunati, Business Insider Italia