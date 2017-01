Agcom su Mediaset-Vivendi: istruttoria ancora in corso

E’ ancora in corso l’istruttoria aperta da Agcom sul caso Mediaset-Vivendi il 21 dicembre scorso. Lo ha reso noto la stessa Authority dopo le voci, riportate da Repubblica, di uno stop dell’Agcom alla scalata di Vivendi. L’Agcom ha precisato che sono «in pieno svolgimento tutti gli adempimenti necessari per approfondire i molteplici aspetti tecnici, giuridici e di mercato che l’analisi richiede». E ha chiarito che per l’istruttoria ci sono centoventi giorni a disposizione, prorogabili di ulteriori sessanta.

Lo scorso 12 dicembre scorso Vivendi ha sferrato il suo attacco a Mediaset iniziando a rastrellare sul mercato i titoli del gruppo televisivo di Cologno Monzese e in pochi giorni è salita dal 3 al 30%, soglia oltre la quale scatta l’Opa obbligatoria, collocandosi come secondo azionista di Mediaset, dietro Fininvest. Nella scalata la società francese guidata da Vincent Bollorè ha speso più di un miliardo e 200 milioni. Nel frattempo Fininvest ha presentato alla Consob un esposto in cui ha accusato i francesi di aver manipolato il mercato e abusato di informazioni privilegiate. Nell’esposto Fininvest ha chiesto alla Consob di agire secondo i suoi poteri. L’Agcom il 21 dicembre ha avviato un procedimento di verifica sulla scalata dei francesi.

il Sole 24 Ore