Uber ora si prenota anche su Google Maps

La app aggiorna l’interfaccia per i servizi di trasporto privato

Anno nuovo, nuovo look: per seguire l’evoluzione della mobilità, dove sono sempre più presenti i sevizi di trasporto privato, Google Maps aggiorna la propria interfaccia e introduce la possibilità di prenotare una corsa con Uber direttamente dalla sua app.

Per i servizi di ‘ride sharing‘, la nuova interfaccia mostra non più una lista delle opzioni disponibili, ma una mappa dell’area circostante, con la possibilità di selezionare la compagnia desiderata – come Uber o Lyft – e vedere dove si trovano i veicoli. Restano presenti le informazioni sui costi, i minuti d’attesa e le offerte speciali.

L’aggiornamento di Google Maps, per iPhone e dispositivi Android, introduce inoltre la possibilità di prenotare una corsa con Uber direttamente dalla app, senza bisogno di installare sullo smartphone l’applicazione di Uber.

ANSA