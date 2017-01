Tempo di neve, tempo di sci

Lo sci e’ uno sport pericoloso? Le statistiche lo smentiscono visto che si verificano due incidenti ogni mille giornate di sci e gli accessi al pronto soccorso per incidente sportivo e’ del 5,7% per lo sci e del 46% per il calcetto/calcio.

Comunque le norme per la sicurezza esistono (1). Ne riassumiamo alcune:

1. dare la precedenza a chi viene da destra;

2. non fermarsi al centro della pista, in curva o nei dossi;

3. obbligo di casco per i minori di 14 anni (2);

4. adeguamento della velocita’ alle proprie capacita’ e condizioni ambientali.

Si possono stipulare polizze con un’ assicurazione anche per una sola giornata o per piu’ giorni acquistando contestualmente lo skipass (leggere sempre le condizioni!). Per l’acquisto dell’attrezzatura occorre preventivare una spesa complessiva di circa 300 euro (sci’ attacchi, racchette e scarponi), ovviamente si puo’ spendere di piu’, fino a 1000 euro, in relazione alle prestazioni che si richiede all’equipaggiamento. Da ricordare che non e’ pensabile passare dalla poltrona dell’ufficio alle 8 ore di sci sulla pista: il rischio di incidenti anche lievi e’ in agguato in particolare nelle ore pomeridiane quando i muscoli sono stanchi e rispondono poco alle sollecitazioni.

(1) Legge 363/03 e Decalogo dello sciatore.

(2) A norma UNI EN 1621/2

Primo Mastrantoni segretario Aduc