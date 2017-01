Governance Poll 2016 Ipr Marketing- Sole 24 Ore, la classifica città per città

Ecco i piazzamenti città per città in base alla percentuale di gradimento del sindaco in carica da parte dei cittadini in base alla nuova Governance Poll, la rilevazione sul gradimento ai sindaci da parte degli elettori realizzata ogni anno da Ipr Marketing per il Sole 24 Ore.

.

.

.

.

I PIAZZAMENTI CITTÀ PER CITTA

Posiz. 2017

Comune

Anno elezione

Coalizione

Sindaco Governance poll 2017

Consenso giorno elezione (**)

Differenza con giorno elezione

1° Torino 2016 M5STELLE Chiara Appendino 62.0 54.6 7.4

2° Firenze 2014 CS Dario Nardella 61.0 59.2 1.8

3° Parma 2012 INDIPENDENTE Federico Pizzarotti 60.5 60.2 0.3

4° Latina 2016 LISTE CIVICHE Damiano Coletta 60.0 75.1 -15.1

4° Salerno 2016 CS Vincenzo Napoli 60.0 70.5 -10.5

4° Lecce 2012 CD Paolo Perrone(*) 60.0 64.3 -4.3

4° Venezia 2015 CD Luigi Brugnaro 60.0 53.2 6.8

4° Fermo 2015 LISTE CIVICHE Paolo Calcinaro 60.0 69.9 -9.9

4° Napoli 2016 CS Luigi De Magistris (*) 60.0 66.9 -6.8

10° Rieti 2012 CS Simone Petrangeli 59.0 67.2 -8.2

10° Monza 2012 CS Roberto Scanagatti 59.0 63.4 -4.4

10° Bergamo 2014 CS Giorgio Gori 59.0 53.5 5.5

10° Benevento 2016 FI+UDC+CIVICHE Clemente Mastella 59.0 62.9 -3.9

14° Rovigo 2015 CD Massimo Bergamin 58.5 59.7 -1.2

15° Bari 2014 CS Antonio Decaro 58.0 65.4 -7.4

15° Pesaro 2014 CS Matteo RiccI 58.0 60.5 -2.5

15° Nuoro 2015 PSD’AZ+CIVICHE Andrea Soddu 58.0 68.4 -10.4

15° Cagliari 2016 CS Massimo Zedda (*) 58.0 50.9 7.1

19° Mantova 2015 CS Mattia Palazzi 57.5 62.6 -5.1

19° Verbania 2014 CS Silvia Marchionini 57.5 77.9 -20.4

21° Imperia 2013 CS Carlo Capacci 57.0 76.1 -19.1

21° Pordenone 2016 CD Alessandro Ciriani 57.0 58.8 -1.8

21° Isernia 2016 FDI/AN + CIVICHE Giacomo D’Apollonio 57.0 59.0 -2.0

24° Lucca 2012 CS Alessandro Tambellini 56.5 69.7 -13.2

24° Pistoia 2012 CS Samuele Bertinelli 56.5 59.1 -2.6

26° Ascoli Piceno 2014 CD Guido Castelli (*) 56.0 58.9 -2.9

26 Reggio di Calabria 2014 CS Giuseppe Falcomatà 56.0 61.0 -5.0

26° Ancona 2013 CS Valeria Mancinelli 56.0 62.6 -6.6

26° L’aquila 2012 CS Massimo Cialente (*) 56.0 59.2 -3.2

30° Potenza 2014 FDI-AN Dario de Luca 55.0 58.5 -3.5

30° Pescara 2014 CS Marco Alessandrini 55.0 66.3 -11.3

30° Aosta 2015 CS Fulvio Centoz 55.0 54.2 0.8

30° Vercelli 2014 CS Maura Forte 55.0 67.5 -12.5

30° Caltanissetta 2014 PD+UDC+CIVICHE Giovanni Ruvolo 55.0 64.3 -9.3

30° Viterbo 2013 CS Leonardo Michelini 55.0 62.9 -7.9

30° Massa 2013 CS Alessandro Volpi 55.0 54.2 0.8

30° Pisa 2013 CS Marco Filippeschi (*) 55.0 53.5 1.5

30° Palermo 2012 CS Leoluca Orlando 55.0 72.4 -17.4

30° Rimini 2016 CS Andrea Gnassi (*) 55.0 57.0 -2.0

30° Novara 2016 LEGA NORD+FDI/AN Alessandro Canelli 55.0 57.8 -2.8

30° Bolzano 2016 CS Renzo Caramaschi 55.0 55.3 -0.3

30° Milano 2016 CS Giuseppe Sala detto beppe 55.0 51.7 3.3

43° Agrigento 2015 CS Calogero Firetto 54.5 59.0 -4.5

43° Macerata 2015 CS Romano Carancini (*) 54.5 59.1 -4.6

43° Trento 2015 CS Alessandro Andreatta (*) 54.5 53.7 0.8

43° Sondrio 2013 CS Alcide Molteni (*) 54.5 53.7 0.8

47° Vicenza 2013 CS Achille Variati (*) 54.0 53.5 0.5

47° Belluno 2012 LISTE CIVICHE Jacopo Massaro 54.0 62.7 -8.7

47° Trieste 2016 CD Roberto di Piazza 54.0 52.6 1.4

47° Biella 2014 CS Marco Cavicchioli 54.0 59.2 -5.2

47° Cosenza 2016 CIVICHE DI CD Mario Occhiuto (*) 54.0 59.0 -5.0

47° Andria 2015 CD Nicola Giorgino (*) 54.0 52.2 1.8

47° Grosseto 2016 CS Antonfrancesco Vivarelli Colonna 54.0 54.9 -0.9

47° Cuneo 2012 UDC+CIVICHE Federico Borgna 54.0 59.9 -5.9

47° Caserta 2016 CS Carlo Marino 54.0 62.7 -8.7

56° Como 2012 CS Mario Lucini 53.5 74.9 -21.4

56° Sassari 2014 CS Nicola Sanna 53.5 65.3 -11.8

56° Modena 2014 CS Gian Carlo Muzzarelli 53.5 63.1 -9.6

56° Ferrara 2014 CS Tiziano Tagliani (*) 53.5 55.6 -2.1

60° Chieti 2015 CD Umberto di Primio (*) 53.0 55.0 -2.0

60° Gorizia 2012 CD Ettore Romoli (*) 53.0 51.5 1.5

60° Bologna 2016 CS Virginio Merola (*) 53.0 54.6 -1.6

63° Pavia 2014 CS Massimo Depaoli 52.5 53.1 -0.6

63° Cremona 2014 CS Gianluca Galimberti 52.5 56.3 -3.8

63° Forli’ 2014 CS Davide Drei 52.5 54.3 -1.8

63° Ravenna 2016 CS Michele De Pascale 52.5 53.3 -0.8

67° Reggio Emilia 2014 CS Luca Vecchi 52.0 56.4 -4.4

67° Savona 2016 LEGA NORD Ilaria Caprioglio 52.0 52.9 -0.9

67° Perugia 2014 CD Andrea Romizi 52.0 58.0 -6.0

67° Genova 2012 CS Marco Doria 52.0 59.7 -7.7

71° Siracusa 2013 CS Giancarlo Garozzo 51.0 53.3 -2.3

71° Lecco 2015 CS (*) 51.0 54.4 -3.4

71° Terni 2014 CS Leopoldo Di Girolamo (*) 51.0 59.5 -8.5

71° Catania 2013 CS Enzo Bianco 51.0 50.6 0.4

71° Enna 2015 LISTE CIVICHE Maurizio Antonello di Pietro 51.0 51.9 -0.9

71° Oristano 2012 CS Guido Tendas 51.0 58.1 -7.1

71° Frosinone 2012 CD Nicola Ottaviani 51.0 53.1 -2.1

71° Taranto 2012 CS Ippazio Stefano (*) 51.0 69.7 -18.7

71° Crotone 2016 CIVICHE + NUOVO UDC/UDC Ugo Pugliese 51.0 53.0 -2.0

80° Varese 2016 CS Davide GalimbertI 50.0 51.8 -1.8

80° Matera 2015 LISTE CIVICHE Raffaello de Ruggieri 50.0 54.5 -4.5

80° Verona 2012 CD Flavio Tosi (*) 50.0 57.3 -7.3

80° Udine 2013 CS Furio Honsell (*) 50.0 54.7 -4.7

80° Piacenza 2012 CS Paolo Dosi 50.0 57.8 -7.8

80° Avellino 2013 CS Paolo Foti 50.0 60.6 -10.6

80° Siena 2013 CS Bruno Valentini 50.0 52.0 -2.0

80° Arezzo 2015 CD Alessandro Ghinelli 50.0 50.8 -0.8

80° Campobasso 2014 CS Antonio Battista 50.0 50.0 0.0

80° Brindisi 2016 LISTE CIVICHE Angela Carluccio 50.0 51.1 -1.1

90° Vibo Valentia 2015 LISTE CIVICHE Elio Costa 49.0 50.8 -1.8

90° Brescia 2013 CS Emilio Del Bono 49.0 56.5 -7.5

92° Asti 2012 CS Fabrizio Brignolo 48.0 56.9 -8.9

92° Treviso 2013 CS Giovanni Manildo 48.0 55.5 -7.5

92° Livorno 2014 M5S Filippo Nogarin 48.0 53.1 -5.1

92° Prato 2014 CS Matteo Biffoni 48.0 58.2 -10.2

92° La Spezia 2012 CS Massimo Federici (*) 48.0 52.6 -4.6

92° Teramo 2014 CD Maurizio Brucchi (*) 48.0 51.5 -3.5

98° Ragusa 2013 M5S Federico Piccitto 46.0 69.4 -23.4

98° Messina 2013 LISTA CIVICA Renato Accorinti 46.0 52.7 -6.7

98° Foggia 2014 CD Franco Landella 46.0 50.3 -4.3

98° Catanzaro 2013 CD Sergio Abramo (***) 46.0 50.6 -4.6

102° Trapani 2012 CD Vito Damiano 45.0 53.6 -8.6

103° Roma 2016 M5STELLE Virginia Raggi 44.0 67.2 -23.2

104° Alessandria 2012 CS Maria Rita Rossa 42.0 67.9 -25.9

*) Eletto per un ulteriore mandato; (**) Per il “consenso giorno elezione” è riportato il dato elettorale del primo turno (nel caso che non ci sia stato ballottaggio) o del ballottaggio Note: Lodi : il sindaco uggetti si dimette e il comune è retto dal commissario savastano da agosto 2016; Isernia: caduto il sindaco brasiello si e’ andati ad elezioni anticipate a giugno 2016; Padova: sindaco sfiduciato a novembre

LA METODOLOGIA DEL GOVERNANCE POLL

Periodo di effettuazione delle interviste:

10 Novembre-22 Dicembre 2016

Modalità di somministrazione questionari:

interviste effettuate con sistemi misti: telefoniche con l’ausilio del sistema Cati, telematiche tramite il sistema Cawi e con il sistema Tempo Reale

Campione voto Sindaco:

600 elettori in ogni Comune capoluogo, disaggregati per sesso, età ed area di residenza

Campione voto Presidente Regione:

Mille elettori in ogni Regione, disaggregati per sesso, età ed area di residenza

Istituto Fornitore

IPR Marketing (www.iprmarketing.it)

Committente

Il Sole 24 Ore

Rispondenti

91% del campione (in media); Indecisi 25% (in media); Margine di errore+/- 4%;

Domanda Sindaco

Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Sindaco della sua città nell’arco del 2016. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Sindaco?

Domanda Presidente Regione

Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Presidente della Regione nell’arco del 2016. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale Presidente della Regione?

Il Sole 24 Ore