Fusione da 50 miliardi tra Luxottica e la francese Essilor. Del Vecchio: “La sognavo da 50 anni”

L’annuncio, anticipato dal Financial Times, è stato confermato prima dell’apertura dei mercati. Il titolo italiano coperto d’acquisti a Piazza Affari, i broker sostengono l’operazione Leonardo del Vecchio sarà il maggiore azionista della società: “Continueremo a investire in Italia e Francia”

Luxottica convola a nozze con la francese Essilor, in una fusione da 50 miliardi di euro. La notizia, anticipata nella notte tra domenica e lunedì dal Financial Times, è stata poi confermata prima dell’apertura dei mercati dalle società coinvolte. E ha messo le ali al titolo della compagnia italiana, che a Piazza Affari ha faticato a fare prezzo in avvio di giornata salvo poi registrare fortissimi ordini d’acquisto (segui in diretta).

Come ha avuto modo di sottolineare il quotidiano della City, dall’intesa nasce un leader globale nel settore degli occhiali. Leonardo del Vecchio sarà il maggiore azionista della società che nascerà dall’unione. Sarà così il primo socio di un colosso da oltre 140.000 dipendenti e vendite in oltre 150 Paesi. Sulla base dei risultati annuali del 2015 delle due società, la semplice loro somma dà vita a una realtà da ricavi netti per oltre 15 miliardi e un margine operativo netto combinato di circa 3,5 miliardi. Per Delfin, la cassaforte di Del Vecchio, sarà garantita una quota tra il 31% e il 38 per cento.

Il patron della società di Agordo – in provincia di Belluno – sarà il presidente esecutivo della società, mentre l’amministratore delegato di Essilor, Hubert Sagnieres, sarà il vice presidente esecutivo. La società sarà quotata a New York. L’accordo è in grado di cambiare la dinamica dell’industria degli occhiali, un mercato da 90 miliardi di euro, considerato uno dei settori a più forte crescita. Secondo gli analisti, le prospettive per l’industria sono infatti ”ottimistiche”, con il settore previsto in crescita di oltre il 2% fino al 2020.

A spingere le vendite è il cambiamento demografico, soprattutto in Asia. Dei 7,3 miliardi di persone al mondo, il 63% ha bisogno di lenti correttive ma solo 1,9 miliardi ha già acquistato occhiali, lenti o si è sottoposto a interventi chirurgici. Secondo le stime, hanno bisogno di occhiali circa 2,6 miliardi di persone, in particolare in Asia, Africa e America Latina.

Essilor e Luxottica avevano già valutato un accordo tre anni fa, quando Sagnieres aveva contattato Luxottica. Le trattative però non erano decollate fra lo scetticismo di Del Vecchio. Essilor da allora si è sottoposta a una ristrutturazione, con la quale è divenuta una società più orientata ai consumatori e, riporta il Financial Times, più ‘adattà a Luxottica. Gli analisti ritenevano da tempo che una fusione fra Essilor e Luxottica sarebbe stata positiva, offrendo un piano di successione per il gruppo, considerati i 20 anni di differenza di età fra Del Vecchio e Sagnieres.

“Con questa operazione si concretizza il mio sogno di dare vita ad un campione nel settore dell’ottica totalmente integrato ed eccellente in ogni sua parte. Sapevamo da tempo che questa era la soluzione giusta ma solo ora sono maturate le condizioni che l’hanno resa possibile”. Un’operazione a cui stava lavorando con Mediobanca, unico advisor di Del Vecchio, da 4 anni. “Finalmente, dopo cinquanta anni di attesa, due parti naturalmente complementari, montature e lenti, verranno progettate, realizzate e distribuite sotto lo stesso tetto”, ha detto ancora il patron garantendo che “continueremo ad investire in Italia e in Francia, vogliamo essere un campione europeo che mantenga forte le sue radici”.

Intenzioni e annunci che trovano la reazione positiva delle trading room: secondo Equita, che raccomanda di acquistare il titolo Luxottica con target price a 55 euro, “il concambio è leggermente più favorevole a Essilor, ma compensato dalle forti sinergie (17% di impatto su ebit e utile netto combinati)”. Restano possibili “rischi Antitrust, l’elemento di rischio principale nel deal”, aggiungono. Anche Banca Akros assegna al titolo Luxottica rating “accumulate” e sottolinea come dall’operazione nascerà “un player globale integrato” con 15 miliardi di ricavi e 3,5 miliardi di ebitda (in base ai dati 2015).

La Repubblica