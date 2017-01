Ferrero difende olio di palma: “Diatriba costruita ad arte”

“Quella sull’olio di palma è una diatriba costruita ad arte”. A dirlo parlando a Reteurs Vincenzo Tapella responsabile acquisti del colosso dolciario di Alba e protagonista dello spot televisivo in cui la Ferrero tutela l’utilizzo dell’olio di palma. Nella crema spalmabile alle nocciole famosa in tutto il mondo, la Nutella.

Il gruppo di Alba proprio grazie alla vendita della Nutella ricava un quinto del suo fatturato ma qualche contraccolpo è arrivato a seguito della diffusione di notizie contro l’olio di palma. A maggio del 2016 l’Efsa, l’Autorità alimentare europea ha indicato possibili effetti tossici o cancerogeni di alcuni contaminanti che si creano nella produzione dell’olio di palma e di altri olii vegetali quando raggiungono temperature sopra i 200 gradi. Da qui la campagna contro l’olio di palma che ha portato molte aziende alimentari come la Barilla e la Coop a bandire dai loro prodotti l’olio.

Cosa che invece la Ferrero non ha fatto anzi ha attuato una campagna a favore dell’uso di questo olio andando così in controtendenza e volendo dimostrare come l’olio di palma in realtà faccia molto meno male rispetto a tanti altri olii.

“Ferrero usa una temperatura controllata sotto i 200 gradi che crea una quantità di contaminanti inferiore a quella che in media si crea usando altri olii (…) Noi siamo orgogliosi e ci abbiamo messo la faccia, io in particolare ho messo la faccia nella pubblicità. Quella sull’olio di palma è una diatriba costruita ad arte. Ferrero importa olio di palma semiraffinato e finisce la raffinazione nei suoi stabilimenti”.

In realtà da Alba fanno sapere che si potrebbero usare anche l’olio di nocciole per realizzare la Nutella ma il prezzo inevitabilmente sarebbe molto più alto e poi non sarebbe sufficiente la produzione di nocciole a livello mondiale. Senza contare che i gusti dei consumatori sono per la tradizione.

Qualche mese fa si è fatta assaggiare una crema di nocciole realizzata con olii diversi ad un campione di persone che però non l’hanno gradita. Quali olii son stati usati per fare la prova? Da Ferrero no comment.

“La cremosità della Nutella è unica grazie all’olio di palma, toglierlo sarebbe un passo indietro e sarebbe un altro prodotto, un surrogato, certamente meno buono e anche più caro. La gente vuole la Nutella con il suo gusto”.

Da qui la campagna pubblicitaria di Ferrero pro-olio di palma che sta sortendo i suoi effetti e nell’ultimo quadrimestre sotto Natale ha segnato un rialzo delle vendite a +4%.

Alessandra Caparello, Wall Street Italia