Cisl commissaria la Funzione pubblica: “Tessere irregolari”

Il Comitato esecutivo si riunisce nella notte e dà il via libera con 44 voti a favore. Maurizio Petriccioli alla guida del comparto

Il Comitato esecutivo della Cisl dà il via libera al commissariamento della Fp Cisl, la categoria del pubblico impiego, per irregolarità nel tesseramento. Un’indagine interna ha accertato che solo sette federazioni territoriali su 70 sarebbero in regola con il tesseramento; le altre sono sospettate di aver gonfiato i dati.

Nel mirino sono finite circa 70mila tessere “fantasma”, sulle 303 mila dichiarate. Un bacino di adesioni che faceva della Fp la seconda categoria della Cisl subito dopo la Fisascat, quella del commercio.

La votazione del Comitato esecutivo, che si è svolta nella notte dopo una drammatica riunione di 6 ore, si conclude con 44 sì a favore del commissariamento e 16 contrari. Viene raggiunto dunque il quorum dei due terzi che lo Statuto del sindacato prevede per decisioni di questo genere.

L’esecutivo indica – come commissario per la Funzione pubblica – Maurizio Petriccioli, attuale segretario confederale della Cisl.

“Appare evidente l’intento persecutorio nei confronti della Cisl Fp e di propri esponenti di vertice, i quali hanno sempre agito nell’esclusivo interesse della Confederazione e dei suoi iscritti”, dice Giovanni Faverin, segretario generale del comparto prima del commissariamento. La procedura – aggiunge – è “illegittima”. E “sorge il sospetto che sia stata dettata non già da una concreta esigenza di celerità ma dalla volontà di privarci del diritto di difesa”.

In merito alle accuse sul tesseramento gonfiato, Faverin parla di “insinuazioni, di contestazioni generiche, pretestuose e destituite di ogni fondamento”. In sua difesa si sono mosse, durante la riunione della notte, svariate categorie del sindacato (come Scuola, Trasporti, Postali e Metalmeccanici) insieme alla rappresentanze territoriali di Friuli, Abruzzo, Molise, Sicilia e Palermo.

Alcune figure di punta della Cisl (Maurizio Bernava, Giuseppe Farina e Giovanni Luciano) hanno anche formalizzato, in apertura di riunione, la richiesta di un rinvio della decisione. Richiesta però respinta a maggioranza. Il tutto mentre all’esterno dell’Hotel Parco dei Principi a Roma, dove si teneva l’incontro, 150 tra dirigenti e iscritti alla Fp protestavano contro un commissariamento definito “forzoso e strumentale”.

Nella Cisl, il clima si surriscalda a 5 mesi dal congresso che vedrà Anna Maria Furlan ricandidarsi al ruolo di segretaria generale. Nelle prossime settimane, peraltro, il governo Gentiloni dovrebbe dare seguito gli impegni di Renzi per aumenti medi di 85 euro nel nuovo contratto degli statali.

La Repubblica