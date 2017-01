Ads, cresce solo il Fatto (+0,9%)

Carta+digitale a novembre: Sole -46,2%, Libero -44%, Repubblica -23%, Giornale -16,8%. Edicola: primo Corsera, secondo Qn, terzo Repubblica

Il Fatto quotidiano si sta confermando l’unico quotidiano col segno positivo fra la stampa italiana, anche se pure questa testata a novembre 2016 ha registrato un po’ di fiacca rispetto ai mesi precedenti. Secondo i dati dell’Accertamenti diffusione stampa del penultimo mese dello scorso anno, il Fatto è cresciuto dello 0,9% rispetto a novembre 2015 sulle diffusioni cartacee e digitali, per un totale di 45,8 mila copie, un dato sostenuto soprattutto dall’edizione online. Soltanto il manifesto, con le sue 11,7 mila copie totali è riuscito a restare stabile (+0,1%), mentre Avvenire, che pure era cresciuto nei mesi precedenti, ha segnato un -6,9%.

In totale fra tutte le testate quotidiane rilevate da Ads le copie giornaliere sono calate del 15,8%, 594 mila in meno rispetto al novembre 2015, per un totale di 3,16 milioni.

Fra i quotidiani nazionali nelle diffusioni carta+digitale il Sole 24 Ore cala del 46,2%, Libero -44%, Repubblica -22,7%, Giornale -16,8%, Corriere della Sera -16,1%, Stampa -14,3%, Gazzetta dello Sport -9%, Messaggero -7,6%, Avvenire -6,9%.

La classifica delle prime dieci testate per diffusioni totali non cambia rispetto a quella del mese di ottobre 2016 e vede in testa il Corriere Della Sera con 322.393 copie, poi Repubblica 244.313, Quotidiano Nazionale 220,031, Sole 24 Ore 197.709, Gazzetta dello Sport del Lunedi 181.225, La Stampa 176.437, La Gazzetta dello Sport quotidiana 159.948, Avvenire 124.450, Il Messaggero 113.967, QN-Il Resto del Carlino 101.881, Corriere dello Sport-Stadio del Lunedì 99.983.

In edicola non ci sono testate nazionali che crescono, anche il Fatto Quotidiano questa volta non aumenta le copie, sebbene registri comunque un contenuto -0,7%.

Per il resto, troviamo Libero a -27%, Sole a -21,7%, Il Giornale -17,6%, Avvenire -14,7%, Tuttosport -14,6% (al lunedì -14,1%), Corriere dello Sport del lunedì -14%, Stampa -13,4%, Corriere dello Sport -12,5%, Repubblica -10,6%, Gazzetta dello Sport del lunedì -8,3%, Messaggero -8,2%, Gazzetta dello Sport degli altri giorni -6,4%, Corriere della Sera -5,2%,

Anche per quanto riguarda la classifica delle vendite in edicola si conferma il grande cambiamento rilevato già nel mese di ottobre 2015: il Corriere della Sera è il primo quotidiano con 205,5 mila copie, seguito dal Qn nelle diverse edizioni (Resto del Carlino, Giorno e Nazione) con 202,3 mila copie, mentre Repubblica arriva terza a 197 mila. A seguire fra le prime dieci testate troviamo La Gazzetta dello Sport del lunedi 161.679 e quella degli altri giorni a 139.645, La Stampa 121.591, Corriere dello Sport-Stadio del lunedì 95.827, Messaggero 93.021, Corriere dello Sport – Stadio degli altri giorni 79.471, Sole 24 Ore 64.837.

Sul digitale c’è da ricordare che nelle rilevazioni di novembre 2016 mancano le copie multiple, una situazione che potrebbe cambiare già con la pubblicazione dei prossimi dati perché Ads dovrebbe approvare a breve il nuovo regolamento. La riunione del consiglio, infatti, è prevista entro questo mese.

Il confronto con i dati di novembre 2015 resi omogenei mostra comunque la buona crescita di Avvenire a +82,2%, manifesto +33,5%, Fatto +7,7%, Libero +3,6%. Per il resto si ritrovano anche qui i segni negativi: Messaggero -2,8%, Gazzetta -3,1%, Corsera -5,7%, Stampa -7,4%, Giornale -13%, Sole -19,4%, Repubblica -45,7%.

Infine la classifica delle dieci testate più diffuse nel digitale: Sole 24 Ore 87.547, Corriere della Sera 72.731, Repubblica 29.433, Stampa 26.709, Avvenire 14.597, Gazzetta Sport-Lunedi 10.838 (gli altri giorni 10.198), Fatto Quotidiano 9.750, Unione Sarda 7.694, Gazzettino 6.099.

