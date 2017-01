Settesoli per il Parco di Selinunte

Raccolta fondi

Cantine Settesoli, la comunità di 2 mila viticoltori siciliani di Menfi, sulla costa sud occidentale della Sicilia, lancia una campagna di finanziamento per il Parco Archeologico di Selinunte, acropoli greca del VI secolo a.C. L’iniziativa rientra negli obiettivi di Cantine Settesoli, che da sempre promuove anche uno sviluppo turistico del territorio. Selinunte è la più grande area archeologica d’Europa, estendendosi per 310 ettari, di cui solo il 10% è fruibile, e comprende numerosi templi, santuari e altari. Il progetto «Settesoli sostiene Selinunte» raccoglierà fondi per migliorare principalmente il tempio C, il più importante dell’intero parco per valore storico e architettonico, attraverso lavori di restauro, la creazione di un percorso di visita e un impianto di illuminazione.

Per riuscire in questo intento, da settembre 2016 tutte le bottiglie Settesoli hanno un collarino che comunica l’operazione: acquistando una bottiglia sarà possibile contribuire con 10 centesimi. Su www.settesolisostieneselinunte.it altri modi per sostenere il parco.

ItaliaOggi