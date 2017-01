Roberto Masi a.d. di The Space Cinema

Cambio ai vertici di The Space Cinema. Vue International ha nominato ieri Roberto Masi amministratore delegato dell’azienda che gestisce in Italia 36 sale per un totale di 362 schermi e una quota di mercato pari al 19,3%. Il manager entra a far parte del gruppo dopo essere stato a.d. di McDonald’s Italia dal 2007 e, precedentemente, in Conforama e Carrefour.

Masi subentra a Toby Bradon, che tornerà a ricoprire il suo incarico di direttore esecutivo strategy & business improvement presso Vue International a Londra.

Attualmente Vue gestisce 1.875 schermi in 211 cinema multiplex situati in 10 paesi, dal Regno Unito dall’Irlanda, dalla Germania e Danimarca fino all’Italia, Polonia, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi e Taiwan. Dopo la sua creazione nel maggio 2003, ha rilevato infatti Apollo Cinema nel maggio 2012, CinemaxX Germania e Danimarca nel luglio 2012, Multikino Polonia, Lettonia e Lituania nell’agosto 2013 seguite da The Space Cinema in Italia nel novembre 2014 e, più recentemente, dal circuito JT Bioscopen nei Paesi Bassi.

«Dopo numerosi anni coronati di successi trascorsi in McDonald’s, dove ho potuto guidare un team che ha completamente trasformato l’azienda, ho deciso che era arrivato il momento di confrontarsi con una nuova sfida», ha commentato Masi. «Ho cercato la società giusta che mi desse l’opportunità di mettere a frutto le capacità e l’esperienza acquisite nel corso degli anni in numerose imprese del settore food and retail. La società giusta deve avere la giusta cultura, ottime persone, risorse di livello mondiale e un appetito per il futuro. Vue International e The Space Cinema posseggono tutte queste caratteristiche e non vedo l’ora di conoscere il team italiano e iniziare».

ItaliaOggi