La Iper accanto a chi fa sport

La catena Iper, La grande i inaugura il nuovo anno nel segno dello sport con «Facciamo Squadra», un’occasione per i clienti per dare un aiuto concreto alle associazioni sportive dilettantistiche. Da oggi al 2 aprile è possibile donare alle associazioni attrezzature per atleti e per palestre, divise e strumenti tecnologici (app e software) a fronte di una spesa effettuata presso tutti i punti vendita Iper.

Per ogni spesa di almeno 20 euro il cliente possessore di Carta Vantaggi riceverà in cassa una cartolina con due tagliandi. Il primo contiene un codice gioco utilizzabile per partecipare al concorso Gioca e Vinci che mette in palio 12 mila premi; il secondo tagliando, su cui è stampato un codice del valore di 1 punto, può essere consegnato dal cliente a un’associazione sportiva per cumulare i punti necessari per richiedere i premi in catalogo.

ItaliaOggi