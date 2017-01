Facebook, al via il progetto per il giornalismo

Un progetto per collaborare con gli editori nello sviluppo di strumenti a loro dedicati, per fornire formazione ai giornalisti, per insegnare agli utenti come trovare fonti attendibili per l’informazione. Si chiama Facebook Journalism Project ed è stato lanciato ieri dal social network. Non è una novità che nella partita fra Google e Facebook un ruolo importante sia giocato dai contenuti editoriali e dalla capacità dell’uno e dell’altro soggetto di intrattenere buoni rapporti con editori e giornalisti, così dopo le iniziative di Google in questo senso, anche la società di Mark Zuckerberg ha voluto un progetto specifico di collaborazione con gli attori dell’informazione. Facebook innanzitutto si confronterà con gli editori sui servizi e i prodotti che sta sviluppando e che hanno a che fare con i contenuti sul social prima che vengano lanciati. Ma il lavoro di collaborazione riguarderà anche la ricerca di nuovi formati per la narrazione giornalistica e la presentazione delle notizie sul social, così come la ricerca di nuovi modelli di business. Per i giornalisti, invece, sono previsti corsi online su prodotti Facebook, strumenti e servizi. Ci saranno poi dipendenti del social che visiteranno le redazioni e giornalisti che saranno ospitati da Facebook. L’intento è di aiutare chi fa informazione a trovarla nella piattaforma, ovviamente distribuirla su Facebook e coinvolgere audience. Non solo, Facebook parteciperà a First Draft, l’iniziativa lanciata da Google e altri soggetti a cui partecipano oltre 80 editori il cui scopo e di fornire una guida per trovare, verificare e pubblicare informazione che proviene dal social web.

ItaliaOggi