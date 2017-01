Chessidice in viale dell’Editoria

Warner Bros. Italia promuove Pavone. Barbara Pavone è la nuova senior vice president group marketing Warner Bros. Italia. Nel nuovo ruolo riporterà direttamente a Barbara Salabè, president & managing director Warner Bros. Italia. L’adattamento scelto da Pavone per le strategie di lancio delle franchises, secondo lo stesso gruppo, ha contribuito agli oltre 11 milioni di euro al box office ciascuno per Batman V Superman, Suicide Squad e Animali Fantastici e Dove Trovarli. Inoltre, sono stati duplicati i risultati nella distribuzione del digitale e dei giochi e incrementato il business dell’home video.

Mediaset, il Gabibbo non è un plagio. Dopo 15 anni di contenzioso in tribunale nella causa portata avanti dalla Crossland Enterprises e l’Adfra, la corte di cassazione ha stabilito che il Gabibbo non è un plagio della mascotte sportiva Big Red della Western Kentucky University. La cassazione ha confermato il giudizio del tribunale di primo e secondo grado.

Italiaonline, Mongardi chief operations officer. La nomina di Mongardi arriva dopo che il manager ha lavorato in Rcs, Wind, De’Longhi, Fila e Sony.

Focus Wild al restyling. Il magazine del gruppo Mondadori dedicato al mondo animale si presenta ai lettori in una veste rinnovata. Cambia la copertina e, all’interno, box colorati, fotografie di grandi dimensioni e nuove icone delle sezioni vogliono facilitare la lettura. Sul fronte dei contenuti del magazine diretto da Sarah Pozzoli, più spazio viene dedicato alle curiosità del mondo animale, ai consigli degli esperti per accudire gli animali domestici e ai contributi fotografici dei lettori nella nuova sezione «Amici di casa».

ItaliaOggi