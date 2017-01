Silvana Toppi è la nuova finance director di Hp Italy

Hp, Silvana Toppi finance director. La filiale italiana della società tecnologica guidata da Tino Canegrati ha un nuovo finance director. Si tratta di Silvana Toppi. La manager, componente del consiglio di amministrazione, avrà la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria a supporto del business aziendale. Nata nel 1974, prima di approdare in Hp Italy, ha lavorato in Vodafone dal 1999 ricoprendo diversi ruoli manageriali nell’area finance sia a livello nazionale, che di gruppo.

Société générale, Alessandro Gumier per la divisione global banking & investor solutions in Italia. Société générale ha annunciato la nomina di Alessandro Gumier a responsabile della divisione di global banking & investor solutions e responsabile del coverage and investment banking per l’Italia. La nomina è soggetta ad approvazione dell’Autorità di vigilanza. Gumier proviene da Bank of America Merrill Lynch in Italia e ha maturato più di 30 anni di esperienza nel settore del corporate e investment banking del paese.

Italia Oggi