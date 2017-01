Sfida dei cieli: Etihad e Alitalia in difficoltà, Emirates rilancia sui voli superlusso da Roma per Dubai

Che Alitalia e quindi in subordine Etihad abbiano difficoltà sul mercato italiano è noto da tempo. Ma l’occasione è importante, lo scenario italiano interessante, e quindi le altre compagnie giocano e loro carte. Come Emirates, compagnia di Dubai, uno degli Emirati del Golfo guidati da Abu Dhabi (cui fa capo Etihad), notissima ai tifosi di calcio e in posizioni leader in Italia. Emirates, che dispone dei giganti Airbus 380 e soprattutto di capacità nei servizi di livello alto, con suites di bordo.

Di seguito la nota della compagnia emiratina.

Emirates ha annunciato il ripristino del terzo volo giornaliero tra Roma e Dubai, offrendo ai viaggiatori italiani più scelta di collegamenti per Dubai e le oltre 150 destinazioni raggiungibili dall’ ultramoderno hub di Emirates.

Il servizio aggiuntivo sarà disponibile dal 26 Marzo 2017, in concomitanza con lo scheduling estivo di Emirates. Sulla rotta verrà impiegato un Boeing 777-300ER con configurazione a tre classi, equipaggiato con otto lussuose suite private in First Class, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e ampio spazio per 310 passeggeri in Economy Class.

A partire da quella data, Emirates servirà Roma con due voli giornalieri operati con un Boeing 777-300ER e un volo giornaliero operato con l’A380, offrendo un totale di 1.239 posti al giorno e un totale di 56 voli settimanali – ai quali si aggiunge anche il collegamento diretto tra Milano e New York – dai quattro aeroporti italiani in cui è presente (Roma, Milano, Bologna e Venezia), fornendo ai passeggeri che partono dalla Capitale arricchite capacità di collegamento.

Come evidenziato da una recente ricerca Emirates, da Roma le partenze sono principalmente per destinazioni di vacanza. Dopo Dubai, infatti, le mete preferite degli italiani che scelgono Emirates sono Bangkok, Mauritius, Malé (Maldive), Singapore. Tranne quest’ultima destinazione, frequentata anche per motivi di business, coloro che volano da Roma con Emirates lo fanno soprattutto per raggiungere posti caldi e adatti alle vacanza. Più in basso in classifica, infatti, ci sono anche Vietnam, Indonesia, Myanmar e Malaysia, che confermano il trend di visitare luoghi dove i costi per soggiornare sono decisamente abbordabili.

In tutte le classi, i passeggeri possono usufruire di oltre 2.500 canali di intrattenimento on demand su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo della compagnia. I passeggeri su tutti i voli Emirates hanno inoltre una generosa franchigia bagaglio di 35Kg per chi viaggia in Economy Class, 40Kg in Business Class e 50Kg in First Class.

L’intera flotta di Emirates è attualmente composta solo da Boeing 777 e Airbus A380, dato che ha recentemente ritirato gli ultimi Airbus A330 e A340. Una flotta composta interamente da Boeing 777 e A380 significa che l’intrattenimento di bordo è al 100% on demand, ed offre ai viaggiatori un completo controllo e vastissima scelta. Attualmente, l’85% della flotta Emirates è equipaggiata con il Wi-Fi di bordo, inclusi tutti gli A380. Inoltre, 108 velivoli sono equipaggiati con live TV, che offre fino a nove canali di live news e sport.

Il volo EK100 partirà da Rome alle 11:30 e arriverà a Dubai alle 19:20. Il volo EK99 partirà da Dubai alle 3:20 e arriverà a Roma alle 7:25.

Fondata nel 1985, Emirates è un connettore globale di persone, luoghi ed economie. Basata a Dubai, la rete globale della compagnia serve 154 destinazioni in 83 paesi. I suoi comfort di lusso, la cucina gourmet di ispirazione regionale, il premiato sistema di intrattenimento in volo e un’ospitalità a bordo senza paragoni fornita da un personale poliglotta, hanno reso Emirates una delle compagnie aeree più conosciute al mondo.

IL SOLE 24ORE