Chessidice in viale dell’editoria

Abitare, in edicola «Italia Fragile». Il magazine bilingue di Rcs dedicato a design e architettura, porta in edicola fino a fine febbraio un numero speciale dedicato all’Italia, il cui patrimonio si rivela più fragile che mai dopo gli ultimi tragici avvenimenti.

Focus in realtà aumentata. Grazie a «Focus Realtà Aumentata», una app disponibile gratuitamente su AppStore e Google Play, è ora possibile approfondire gli articoli del magazine Mondadori con foto 360° navigabili, video in 4K, render 3D, test, contenuti audio extra, per un totale di oltre 20 esperienze interattive. Lanciando la app e inquadrando le pagine di Focus, le immagini si animano creando una nuova esperienza fruibile dal proprio smartphone e tablet sempre e in qualsiasi luogo, trasformando il giornale in un vero e proprio dispositivo innovativo.

Editoriale Domus, il 30° anno di Ruoteclassiche. Un altro anno di festeggiamenti prende il via in Editoriale Domus: protagonista il mensile Ruoteclassiche che nel 2017 celebra i 30 anni di edicola. In attesa del calendario di festeggiamenti, il primo numero dell’anno, arriva in edicola ristudiato nel look e nell’ordine dei contenuti

Su Sky Arte Hd nasce Artbox. Nasce su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) Artbox, una rubrica d’arte dedicata alle mostre italiane e internazionali attualmente in corso. A partire da oggi alle 20.45, si potranno visitare le esposizioni più in voga ed originali del momento e conoscere, attraverso il commento di esperti d’arte, collezionisti e curatori, il dettaglio delle opere d’arte esposte ma anche la storia personale dell’artista e il contesto in cui vive o ha vissuto.

Viacom Italia, Barbara Minotti per la comunicazione. Nuovo arrivo in Viacom International Media Networks Italia, l’azienda guidata da Andrea Castellari, amministratore delegato di Italia, Medio Oriente e Turchia. Barbara Minotti è la nuova communications senior director di Viacom Italia e seguirà tutte le attività relative alla comunicazione corporate e di brand incluso le relazioni esterne. Minotti riporterà direttamente a Castellari, mentre Stefania Lecchi, già communications manager per Viacom, continuerà a far parte del team.

Italia Oggi