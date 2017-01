Alitalia, Alfonsi (Ugl): ennesimo ed inaccettabile rinvio del piano industriale

“Le dirigenze che si sono succedute in quest’ultima decade sono state incapaci di strutturare soluzioni industriali per il breve e l’immediato futuro di Alitalia”.

Lo dichiara il segretario nazionale dell’Ugl Trasporto Aereo, Francesco Alfonsi, sottolineando come “tale incapacità risulti ancora più preoccupante nel momento in cui c’è la necessità di elaborare un piano industriale degno di questo nome. Di ciò stanno diventando sempre più consapevoli sia le lavoratrici sia i lavoratori, ancor più se, voltandoci indietro, ricordiamo che il fattore lavoro ha fatto la sua parte con enormi sacrifici ben oltre le reali possibilità, prima nel 2008 e poi nel 2014”.

“Alla luce di tali considerazioni – prosegue – deve essere valutata la responsabilità dei nuovi azionisti e della dirigenza dell’impresa, perché a loro spettano non solo i privilegi del ruolo, ma anche l’inevitabile onere nell’aver mancato costantemente gli obiettivi di volta in volta prefissati dagli stessi”.

Per Alfonsi “la situazione attuale di Alitalia non è causata dal fattore lavoro che ha percentuali di apprezzamento ben sotto qualunque altro Vettore di riferimento, ma va ricercata nel mancato posizionamento di Alitalia nello scenario mondiale del Trasporto Aereo”.

“L’aver tentato di mantenere la barra dritta con senso di responsabilità e per il bene di tutti, deve essere apprezzato – conclude Alfonsi – Ma questo non significa che siamo disposti ad attendere oltremodo perché il tempo è ormai scaduto”.