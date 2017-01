Energia elettrica e gas, partito dal 1 Gennaio l’obbligo delle conciliazioni, l’Aduc offre informazioni ed assistenza

Firenze, 10 Gennaio 2017. Dal 1 Gennaio 2017 anche per le controversie nell’ambito energia elettrica e gas è diventato obbligatorio, prima di tentare una causa, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione.

L’Autorità garante dell’energia ed il gas, infatti, ha finalmente emanato le disposizioni attuative (1) della normativa che prevede l’obbligo fin dal 1995 non solo in questo ambito ma anche per le controversie in materia di telecomunicazioni e in alcuni settori civili.

Le conciliazioni sono svolte dall’Autorità stessa, più precisamente dal “servizio conciliazione clienti energia” secondo le procedure delle nuove ADR, le conciliazioni disciplinate a livello europeo.

Possono accedere gli utenti/consumatori di forniture di energia elettrica e gas che abbiano già inviato al proprio gestore un reclamo scritto, decorsi 50 giorni senza risposta o nel caso in cui la risposta sia negativa o ritenuta insoddisfacente. Gli incontri si svolgono a distanza, telematicamente, attraverso l’accesso al sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm

In alternativa è possibile comunque rivolgersi ad altri organismi come le Camere di Commercio o gli organismi privati iscritti dall’Autorità in un apposito elenco.

In una prima fase l’obbligo riguarderà solo i settori energia elettrica e gas, mentre per quanto riguarda l’altro settore regolato dall’Autorità, quello idrico, si dovranno aspettare ulteriori disposizioni attualmente allo studio. Alla conciliazione si può procedere da soli o tramite un delegato, anche di un’associazione di consumatori.

L’ADUC in questo è in prima linea fornendo assistenza ed informazioni.

Per ottenere ASSISTENZA sia per il reclamo al venditore che per la conciliazione è possibile scriverci utilizzando questo modulo oppure inviando un’email all’indirizzo assistenza@aduc.it.

Per tutte le INFORMAZIONI si veda invece la nuova scheda pratica Energia elettrica e gas e conciliazioni obbligatorie da Gennaio 2017: come fare: http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php

(1) Delibera AEEGSI 209/2016 in ottemperanza della Legge 481/95 art. 2 comma 24 lettera b) e del Codice del Consumo (d.lgs.206/2005) art.141comma 6

Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo