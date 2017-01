Club Med rilancia il paradiso

L’agenzia Fred&Farid al posto di Havas. Budget da 40 mln

Si vede che sono arrivati i quattrini dell’azionista cinese Fosum, un colosso privato di Shanghai che sta puntando decisamente sul settore dell’entertainment e del tempo libero.

La sua controllata più importante e prestigiosa, il Club Med, l’icona dell’industria turistica francese, charme e sport (ci sono più di 70 tipi di attività fisiche nei quasi 100 resort turistici della catena in ogni angolo del mondo, dalle Alpi italiane alle spiagge del Vietnam agli impianti sciistici della Cina), si è rifatta il look, ha rivisto il suo posizionamento, ha rimesso a posto il marketing e, last but not least, ha cambiato agenzia di comunicazione.

Non più il colosso Havas ma la maison indipendente (ma certamente non piccola, ha 300 collabaratori tra Parigi, Shanghai e New York) Fred&Farid (dal nome dei suoi due fondatori, l’ex studente di SciencePo Frédéric Raillard e il pubblicitario di origine algerina Farid Mokart, ex direttore creativo di Rscgb) che, a fronte di un budget di 40 milioni di euro, si è impegnata a cambiare tutto: modelli di comunicazione, strategie di marketing, linguaggi e immagine.

Il Club non più come luogo dove ci si può «se decontracter», rilassarsi anche solo per una settimana, un tuffo, una partita di tennis, una sciata e via (e lo slogan di Havas era, infatti, «Deconnectez-vous», sganciatevi da tutto), ma una specie di paradiso in terra (ecologicamente parlando) dove vige una sola regola: stupirsi, meravigliarsi, imparare a guardare il mondo con occhi diversi.

«Vous étonner», «Amazing you», sono, infatti, le due parole-chiave, il nuovo pay-off della campagna che è iniziata domenica 8 gennaio con un filmato di un minuto su Tf1, la rete più seguita in Francia, e su BfmTv, la più brillante sul fronte delle news e dell’informazione; continua da domani, 11 gennaio, al cinema e quindi sulle reti tv di mezzo mondo (Italia compresa, si capisce).

Il filmato è stato realizzato da Matias Boucard, il direttore della fotografia di Odyssée, un omaggio struggente ed emozionante al viaggiatore-esploratore Jacques Cousteau con immagini di animali, paesaggi e natura da togliere il fiato.

E già questa scelta spiega la nuova filosofia del Club Med, la sua capacità di stupire e di coinvolgere nelle sue attività (sono parole di Farid, uno dei due soci dell’agenzia) una tipica famiglia francese di cinque persone, una coppia con tre bambini, ciascuna delle quali può raggiungere, nel paradiso naturale del Club, la propria felicità.

«Les equipes de Fred&Farid ont eu une analyse tre fibe de notre positionemment», lo staff creativo dell’agenzia ha individuato al meglio il nostro posizionamento, dice soddisfatta la direttrice marketing del Club, Anne Browneyes.

Mentre il suo capo, il gran patron Henri Giscard d’Estaing, il figlio dell’ex presidente francese, aggiunge che il posizionamento è quello di «une grande marque premium, très emotionnelle, avec une dimension expérentielle incontestable». Come a dire, anzi a ribadire, che il Club è un brand premium con un alto contenuto di emozioni da far vivere ai propri clienti. E il filmato di Boucard, con le sue immagini di natura formato Club, è già un assaggio significativo.

Parigi Pagina, Giuseppe Cosentino