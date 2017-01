ClassCnbc, inizio 2017 sprint con le dirette speciali da Detroit e Veneto Banca-BPVI

Apertura sprint del 2017 per ClassCnbc, il canale finanziario in onda su Sky 507 e sul sito milanofinanza.it.

Ieri la tv di Class Editori (che partecipa al capitale di questo giornale) ha offerto due servizi esclusivi: la diretta della conferenza stampa di Sergio Marchionne dal Salone di Detroit e quella della presentazione dei vertici di Veneto Banca e BPVI sul ristoro offerto agli azionisti coinvolti nel crack delle due banche.

Con i suoi inviati e le sue cronache, il canale si conferma punto di riferimento essenziale per chi vuole essere informato in tempo reale su tutti gli avvenimenti del mondo della economia e della finanza, italiana e globale.

La copertura del Salone dell’Auto di Detroit, con interviste esclusive e collegamenti in diretta, continuerà anche

oggi e domani. Sempre oggi alle 15,40 una puntata speciale di Alert Mercati risponderà alle domande dei risparmiatori coinvolti nel crack delle banche venete. Tutti i video più rilevanti della giornata finanziaria restano sempre a disposizione on demand sul videocenter del sito milanofinanza.it.

Italia Oggi