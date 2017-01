Chessidice in viale dell’editoria

Comune di Reggio Emilia, 5 mila euro a Ernesto Galli Della Loggia. Il Comune di Reggio Emilia ha pagato 5 mila euro il politologo Ernesto Galli Della Loggia per parlare al teatro Valli e spiegare la storia del bandiera italiana. Intervento durato in tutto mezz’ora. L’occasione sono state le celebrazioni del 220° anniversario del tricolore alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella. L’ingaggio ha fomentato diverse polemiche, tra cui un’interrogazione parlamentare presentata da parte del Movimento 5 Stelle.

Assografici, D’Adda alla direzione. Claudio Covini lascia la direzione dell’associazione confindustriale che rappresenta i settori grafico e cartotecnico-trasformatore e gli subentra Maurizio D’Adda. Dopo 18 anni Covini va in pensione e al suo posto il consiglio direttivo ha nominato Maurizio D’Adda, 47 anni, laureato in economia alla Bocconi, con importanti esperienze al Sole24Ore, alla Rcs-Corriere della Sera e alla Periodici San Paolo. Contestualmente D’Adda è stato nominato direttore di Unione grafici e cartotecnici di Milano, associazione territoriale del settore.

Gruppo Mondadori, Sacco nuovo direttore centrale risorse umane e organizzazione. Daniele Sacco è il nuovo direttore centrale risorse umane e organizzazione del gruppo Mondadori, a diretto riporto dell’amministratore delegato Ernesto Mauri. Classe 1961 e laurea in scienze politiche all’Università Cattolica, Sacco nasce professionalmente nella Hp Italiana come coordinatore risorse umane e cresce in Cedborsa, nel gruppo Kraft food, alla Ferrero International e alla Rio Tinto.

Panini, l’Album dei calciatori lancia la 56° edizione. Torna l‘Album dei calciatori Panini, giunto alla 56° edizione, con 1,5 milioni di collezionisti e 5 milioni di copie stampate. Tra le novità di questa edizione ci sono album e figurine in formato maxi, le caricature di 11 campioni realizzate dai collezionisti e vari premi da ottenere grazie ai punti inseriti all’interno delle bustine. L’album comprende 128 pagine da riempire con 745 maxi figurine e ha una copertina ispirata all’opera di street art dell’artista Mauro Roselli, che ritrae un calciatore in rovesciata su un grande stadio stilizzato. A ogni club di Serie A Tim sono dedicate quattro pagine: nelle prime due sono presenti le figurine di 22 calciatori mentre nella terza e quarta pagina sono presenti figurine dell’allenatore, dello scudetto e di altre curiosità. Alle 22 squadre di Serie B, infine, è dedicata una pagina, a cui seguono quelle dedicate alla Lega Pro, alla Serie D e alla Serie A femminile.

Su RaiPlay I Promessi Sposi di Sandro Bolchi. È stato tra gli sceneggiati di maggior successo e di maggiore rigore narrativo e fotografico della Rai: la trasposizione dell’opera di Alessandro Manzoni è andata in onda all’inizio del 1957, esattamente cinquant’anni fa, in otto puntate. Oggi torna integralmente visibile sulla piattaforma digitale RaiPlay, come già successo con Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi. Oltre che alla regia, Bolchi ha lavorato alla sceneggiatura con lo scrittore Riccardo Bacchelli.